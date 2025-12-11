सर्दियों में शकरकंद के साथ ये 2 चीज मिलाकर रोज करें नाश्ता, दूर से ही भाग जाएंगी बीमारियां, ताकतवर बनेगा शरीर

सर्दियों की सुबह अगर हेल्दी, टेस्टी और भरपूर एनर्जी से भरना चाहते हैं, तो शकरकंद को दूध और गुड़ के साथ खाना एक दमदार ऑप्शन है. उबली या मैश की हुई शकरकंद में गर्म दूध और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर तैयार होने वाला ये कॉम्बिनेशन न सिर्फ बहुत स्वादिष्ट लगता है, बल्कि आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगने देता. कई भारतीय घरों में इसे सर्दियों और व्रत के दौरान नाश्ते के तौर पर भी खाया जाता है.

लगभग 100 ग्राम सर्विंग में इस मिश्रण में लगभग 150–200 कैलोरी होती है. इसमें 20–25 ग्राम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, 4–6 ग्राम प्रोटीन, 3–5 ग्राम फैट और 3–4 ग्राम फाइबर होता है. इसके अलावा, इसमें विटामिन ए लगभग 700–1000 माइक्रोग्राम, विटामिन सी करीब 2–3 मिलीग्राम और पोटैशियम 300–400 मिलीग्राम मिलता है. वहीं गुड़ से 1–2 मिलीग्राम आयरन मिल जाता है, जो खासकर सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और खून बढ़ाने में मदद करता है.

कुल मिलाकर, शकरकंद, दूध और गुड़ का ये कॉम्बिनेशन एनर्जी, इम्यूनिटी, डाइजेशन, हार्ट हेल्थ और हड्डियों की मजबूती के ऑल इन वन पैकेज की तरह काम करता है. ये नाश्ता आपके दिन की शुरुआत को हेल्दी और पावरफुल बना देता है.



1. लंबे समय तक देता है एनर्जी

शकरकंद में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स धीरे-धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे 4–5 घंटे तक भूख नहीं लगती और अचानक शुगर क्रैश भी नहीं होती. दूध का प्रोटीन ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है और शरीर को लगातार एनर्जी देता है. गुड़ में मौजूद आयरन शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ाता है, जिससे थकान कम होती है और दिनभर एक्टिव महसूस होता है.

2. बढ़ाता है इम्यूनिटी और एंटीऑक्सिडेंट पावर

शकरकंद में मौजूद बीटा-कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में बदलता है, जो आंखों और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए जरूरी है. 100 ग्राम सर्विंग में आपको लगभग 709 माइक्रोग्राम विटामिन ए मिलता है. दूध से मिलने वाला विटामिन डी शरीर के सेल्स को सुरक्षित करता है और इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है. गुड़ में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स सर्दियों के वायरल और ठंड लगने की समस्या से शरीर को बचाते हैं. नियमित सेवन से शरीर की इम्यूनिटी काफी बेहतर होती है.

3. डाइजेशन के लिए बेहद फायदेमंद

शकरकंद में भरपूर फाइबर होता है, जो पेट साफ रखता है और कब्ज की समस्या को कम करता है. 3–4 ग्राम फाइबर वाला ये नाश्ता सुबह के समय पेट को हल्का रखता है. गर्म दूध या दही के साथ खाने से डाइजेसन और भी अच्छा हो जाता है क्योंकि ये पेट को सूद करता है. गुड़ हल्का-सा नेचुरली लैक्सेटिव होता है, जिससे सुबह टॉयलेट रूटीन आसान हो जाता है. जो लोग ब्लोटिंग, गैस या एसिडिटी से परेशान रहते हैं, उनके लिए ये नाश्ता बहुत अच्छा ऑप्शन है.

4. दिल और ब्लड शुगर के लिए सुरक्षित

उबली शकरकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 44–61 के बीच होता है, जो इसे डायबिटीज वालों के लिए भी एक सुरक्षित ऑप्शन बनाता है (सीमित मात्रा में खाए जाने पर). ये धीरे-धीरे शुगर रिलीज करती है और ब्लड ग्लूकोस को अचानक बढ़ने नहीं देती. शकरकंद में मौजूद पोटैशियम (300–400 मिलीग्राम) ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है. इस मिक्स में मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है. चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करने से शरीर को मिनरल्स मिलते हैं और नुकसान कम होता है. दूध के अच्छे फैट्स दिल को पोषण देते हैं, जिससे हार्ट हेल्थ बेहतर होती है.

5. हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाता है

दूध में मौजूद कैल्शियम (120 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम) हड्डियों को मजबूत रखने का सबसे अहम पोषक तत्व है. शकरकंद में मौजूद पोटैशियम (337 मिलीग्राम) शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक रखता है और मसल क्रैम्प को रोकता है. गुड़ शरीर में आयरन अब्सॉर्पशन को बेहतर बनाता है, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है और कमजोरी या थकान की समस्या कम होती है. रोज सुबह एक कटोरी ये मिक्स हड्डियों और मसल्स दोनों को लंबे समय तक मजबूत बनाता है.

