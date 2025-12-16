scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सोया चाप में क्या सच में प्रोटीन होता है? डायटीशियन ने बताई हकीकत

सोया चाप को अक्सर प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है लेकिन क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता पांचाल के अनुसार यह ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड होता है जिसमें मैदा, ग्लूटेन, तेल और फ्लेवरिंग शामिल होती है. इसे खाना कितना सही होता है, इस बारे में जान लीजिए.

Advertisement
X
सोया चाप को सोयाबीन से बनाया जाता है. (Photo: Adobe Images)
सोया चाप को सोयाबीन से बनाया जाता है. (Photo: Adobe Images)

सोया चाप (Soya Chaap) एक काफी टेस्टी लेकिन शाकाहारी व्यंजन है जिसे अक्सर नॉनवेज के ऑप्शन के रूप में देखा जाता है क्योंकि बनने के बाद ये नॉनवेज जैसा दिखता है. सोया चाप को मुख्य रूप से सोयाबीन और मैदा (या कभी-कभी गेहूं का आटा/बेसन) मिलाकर बनाया जाता है. बनाने के बाद इसे लकड़ी की स्टिक्स पर लपेटा जाता है, जिससे यह चाप का आकार लेता है. वैसे तो सोयाबीन से बनने के कारण इसे प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है लेकिन क्या सच में ऐसा है? सोया चाप में प्रोटीन होता है या नहीं, इस बारे में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता पांचाल ने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया है.

क्या कहती हैं डायटीशियन?

श्वेता के मुताबिक, 'अधिकतर बाहर मिलने वाले सोया चाप को लोग प्रोटीन समझकर खाते हैं लेकिन यह वास्तव में क्लीन प्रोटीन नहीं, बल्कि अधिकतर प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आता है. मार्केट की सोया चाप ज्यादातर शुद्ध सोया प्रोटीन से नहीं बल्कि मैदा, ग्लूटेन, तेल, नमक और फ्लेवरिंग के मिश्रण से बनाई जाती है जिससे इसमें फैट, सोडियम और रिफाइंड कार्ब्स अधिक और क्वालिटी प्रोटीन अपेक्षाकृत कम हो जाता है.'

सम्बंधित ख़बरें

बाबा रामदेव ने बताया घर पर प्रोटीन शेक बनाने का आसान तरीका (Photo- Pixabay & Instagram@/Baba Ramdev)
बाबा रामदेव ने बताया हेल्दी प्रोटीन शेक बनाने का तरीका, आप भी आजमाएं 
हरी सब्जियों की कीमत में लगी आग. (सांकेतिक फोटो)
अंडे से अधिक प्रोटीन देने वाली 5 हरी सब्जियां, डाइट में जरूर करें शामिल 
bread-omelette
क्या होगा यदि नाश्ते में रोजाना ब्रेड-ऑमलेट खाएंगे? शरीर पर होगा ऐसा असर 
chicken and fish
चिकन vs मछली: क्या है दोनों में से बेहतर प्रोटीन सोर्स? किससे मिलेगा बेहतर रिजल्ट 
Egg Diet for High Cholesterol
एक दिन में कितने अंडे खाएं कि ना बढ़े कोलेस्ट्रॉल, डायटीशियन ने बताया 

'इस तरह के प्रोसेस्ड चाप को रोजाना या हाई-प्रोटीन फूड समझकर बार-बार खाने से शरीर में इन्फ्लामेशन, वजन बढ़ने और ब्लड शुगर व लिपिड प्रोफाइल पर नेगेटिव असर की आशंका बताई जाती है.'

'सोया चाप में प्रोटीन होता है, यह बात आधी सच है क्योंकि प्रोटीन के साथ काफी प्रोसेसिंग, मैदा और केमिकल ऐडिटिव्स भी साथ में आ जाते हैं जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं.'

Advertisement

'मैं सुझाव देती हूं कि अगर प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करनी हो तो दालें, राजमा, चने, स्प्राउट्स, पनीर, टोफू जैसे नेचुरल और कम प्रोसेस्ड सोर्स बेहतर हैं जबकि सोया चाप (खासकर रेस्तरां/स्ट्रीट वर्जन) को कभी-कभार ट्रीट की तरह लें, रोज़मर्रा की प्रोटीन जरूरत के भरोसेमंद सोर्स की तरह नहीं.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement