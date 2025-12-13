scorecardresearch
 
Pumpkin Seeds Side Effects: हर किसी के लिए नहीं कद्दू के बीज! किडनी और लो BP वालों के लिए बन सकते हैं खतरा

कद्दू के बीज प्रोटीन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सिडेंट का अच्छा स्रोत हैं, लेकिन हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होते. डाइजेशन की समस्या, वजन बढ़ना, लो ब्लड प्रेशर, किडनी की समस्या और सीड्स एलर्जी वाले लोगों को इनके सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए.

सीड्स हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. (Photo: ITG)

 Pumpkin Seeds Side Effects: चिया सीड्स और अलसी के बीज की तरह कद्दू के बीज भी आजकल सुपरफूड के रूप में काफी पॉपुलर हो रहे हैं. डाइटिशियन इन्हें प्रोटीन, हेल्दी फैट, मैग्नीशियम, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन सोर्स मानते हैं. खास तौर पर शाकाहारी लोगों के लिए ये एक ऐसी चीज है जिससे उन्हें हाई क्वालिटी प्रोटीन भी मिल सकता है.

यही वजह है कि कई लोग इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कद्दू के बीज भले ही बेहद गुणकारी हों, पर ये हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होते? आयुर्वेद एक्सपर्ट डिंपल जांगड़ा के अनुसार, इन्हें खाने से कुछ लोगों के स्वास्थ्य पर उल्टा असर भी पड़ सकता है. कद्दू के बीजों का सेवन शुरू करने से पहले इनके नुकसान और सावधानियों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. 

कद्दू के बीज खाने से हो सकते हैं ये नुकसान

डाइजेशन पर असर:  कद्दू के बीजों में फाइबर और फैट की मात्रा अधिक होती है, यह संयोजन कुछ लोगों के लिए भारी पड़ सकता है. अधिक मात्रा में कद्दू के बीज खाने से पेट दर्द, गैस, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं. जिन लोगों का डाइजेशन कमजोर है या जिन्हें पहले से ही IBS, एसिडिटी या गैस की शिकायत रहती है, उन्हें इन बीजों को सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए.

वजन बढ़ता है: कद्दू के बीज कैलोरी-डेंस होते हैं यानी थोड़ी-सी मात्रा में भी काफी कैलोरी मिल जाती है. वजन घटाने वाले लोग अक्सर इन्हें हेल्दी स्नैक समझकर ज्यादा खा लेते हैं, जिससे वजन कम होने के बजाय बढ़ भी सकता है. इसलिए अगर आप वजन कंट्रोल कर रहे हैं तो इनकी मात्रा पर ध्यान रखना जरूरी है. 

लो ब्लड प्रेशर वाले रहें दूर: सबसे अहम बात यह है कि कद्दू के बीज ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं. यह हाई BP वालों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन लो BP वाले अगर इन्हें खाते हैं तो उनको शरीर पर इसका गलत असर पड़ सकता है.  इसी तरह, यह ब्लड शुगर को भी कम कर सकते हैं. डायबिटीज की दवाएं लेने वाले लोगों में शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा लो हो सकता है, इसलिए उन्हें डॉक्टर से सलाह लेकर ही इन्हें डाइट में शामिल करना चाहिए. 

किडनी के मरीज: किडनी के मरीजों के लिए भी ये बीज सुरक्षित नहीं हैं. कद्दू के बीजों में पोटैशियम और फॉस्फोरस दोनों की मात्रा अधिक रहती है, जो किडनी कमजोर होने पर शरीर में जमा होने लगते हैं.  इससे किडनी पर प्रेशर और बढ़ सकता है, इसलिए क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले मरीजों को इनसे परहेज करना चाहिए.

सीड्स एलर्जी वाले लोग न खाएं: कुछ लोगों को सीड्स से अलर्जी होती है. ऐसे लोग अगर कद्दू के बीज खा लेते हैं तो उनको खाने के बाद खुजली, सूजन, पेट खराब होना या सांस लेने में परेशानी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. अगर पहली बार खाने पर ऐसा कोई लक्षण दिखे तो तुरंत सेवन बंद कर देना चाहिए. 

एक दिन में कितनी मात्रा कद्दू के बीज खाना सही? 

कद्दू के बीजो से हेल्थ को काफी फायदा भी मिलता है, इसलि ज्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि एक दिन में कितनी मात्रा सुरक्षित है? आमतौर पर दिन में 1–2 टेबलस्पून यानी 10 से 20 ग्राम कद्दू के बीज पर्याप्त माने जाते हैं. आप इन्हें भूनकर या भिगोकर खा सकते हैं. कद्दू के बीज कई पोषक तत्वों से भरपूर हैं, लेकिन हर शरीर की जरूरत और सहनशीलता अलग होती है. इसलिए इन्हें डाइट में शामिल करने से पहले यह जानना जरूरी है कि क्या ये हमारे के लिए सुरक्षित है भी या नहीं.

