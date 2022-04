Wheat Nachos: स्नैक्स में गेहूं के आटे से बनाएं हेल्दी नाचोज़, नोट करें ये परफेक्ट रेसिपी

Home Made Nachos: मेयोनीज और टोमैटो सालसा के साथ सर्व होने वाले स्वादिष्ट नाचोज खाने के लिए लोग अकसर बाहर जाते हैं या बाहर से मंगाते हैं. हालांकि, इन्हें घर पर बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है. गेहूं के आटे से घर पर ही हेल्दी और टेस्टी नाचोज बनाए जा सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी विधि.

Wheat Nachos Ingredints: सामग्री

1 कप गेंहू का आटा

1/4 कप बेसन

1/2 छोटी टीस्पून हल्दी पाउडर

1/2 छोटी टीस्पून अजवाइन

नमक स्वादानुसार

तेल

How To Make Nachos at Home: घर पर नाचोज बनाने की विधि: