हेयर फॉल से मिलेगा छुटकारा, रोज पिएं न्यूट्रिशनिस्ट की बताई ये 1 देसी ड्रिंक, ग्रोथ भी होगी तेज!

आज के समय में बालों का झड़ना और धीमी ग्रोथ एक आम समस्या बन चुकी है, जिसका कारण बिजी लाइफस्टाइल, प्रदूषण और स्ट्रेस है। लुधियाना की न्यूट्रिशनिस्ट रमिता कौर ने एक नेचुरल मॉर्निंग ड्रिंक शेयर की है जो बालों को अंदर से पोषण देकर उनकी सेहत सुधारती है।

आंवला बालों की हेल्थ के लिए बेस्ट होता है. (PHOTO: Pexels/instgram@dt.ramitakaur)
Hair Care Tips: आज के समय में बालों का झड़ना और स्लो ग्रोथ एक आम समस्या बन चुकी है. बिजी लाइफस्टाइल, बढ़ता प्रदूषण, स्ट्रेस और बदलती खानपान की आदतें बालों की सेहत पर सीधा असर डालती हैं. अक्सर लोग हेयर फॉल रोकने के लिए महंगे शैंपू, सीरम और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन यह सब भी लंबे समय तक असरदार नहीं होते. असली उपाय शरीर को अंदर से पोषण देने में छिपा होता है. 

पंजाब के लुधियाना में रहने वाली न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट रमिता कौर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की है. उस पोस्ट में उन्होंने एक आसान मॉर्निंग ड्रिंक शेयर की, जिसे वह खुद रोज पीती हैं. रमिता ने बताया कि वह कई महीनों तक हेयर फॉल और पतले बालों की समस्या से जूझती रहीं, लेकिन जब उन्होंने इस नेचुरल ड्रिंक को अपनी डेली लाइफ में शामिल किया, तो धीरे-धीरे बालों की सेहत में सुधार दिखने लगा.

रमिता के मुताबिक, यह ड्रिंक सिर्फ 3 नेचुरल चीजों से बनती है और बालों को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करती है. वह बताती हैं कि इस ड्रिंक का सबसे अधिक फायदा तब मिलता है, जब इसे डेली सुबह खाली पेट पिया जाए. इस ड्रिंक का लगातार पीना सबसे ज्यादा जरूरी है. 

3 चीजों से घर पर बनाए ये ड्रिंक

सबसे पहले करी पत्ते और आंवला पाउडर को पानी के साथ अच्छे से ब्लेंड करें, जब एक स्मूद जूस बन जाए. अब इस जूस को आइस क्यूब ट्रे में डालकर 4 से 6 घंटे या रातभर के लिए फ्रीजर में रख दें. सुबह रोज 2–3 आइस क्यूब्स को गुनगुने पानी के गिलास में डालें, उन्हें पिघलने दें और खाली पेट पिएं.

रमिता के मुताबिक, इस तरह पहले से ड्रिंक तैयार करके रखने से बिजी मॉर्निंग रूटीन में भी इसे फॉलो करना आसान हो जाता है.

इस ड्रिंक के फायदे

  • बालों का झड़ना कम करने में मदद
  • बालों की ग्रोथ को तेज करता है
  • जड़ों से बालों को मजबूत बनाता है
  • समय से पहले सफेद होने से बचाव
  • स्कैल्प की हेल्थ में सुधार

रमिता सलाह देती हैं कि बेहतर रिजल्ट के लिए इस ड्रिंक को कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक रोज पिएं. इस दौरान बालों की बनावट, मजबूती और स्कैल्प की हालत में फर्क साफ नजर आने लगेगा. नेचुरल और आसान होने की वजह से यह ड्रिंक बालों की देखभाल के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया से यूजर-जेनरेटेड कंटेंट पर आधारित है. इसलिए किसी भी चीज को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें. 

