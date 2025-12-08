Chia Seeds Eating Mistake: 90% लोग चिया सीड्स खाने में करते हैं ये गलतियां, सही तरीका जान लें वरना होगा नुकसान

फिटनेस फ्रिक लोगों के बीच चिया सीड्स काफी पॉपुलर हैं. इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, हेल्दी फैट, ओमेगा-3, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. यही वजह है कि इन्हें हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए हेल्दी माना जाता है. रोजाना सही मात्रा में चिया सीड्स खाने से डाइजेशन बेहतर होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है, सूजन और कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं और हड्डियां मजबूत होती हैं.

हालांकि, कोई भी हेल्दी चीज अगर गलत तरीके से या ज्यादा मात्रा में ली जाए तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है. ऐसे में आज इस खबर में जानेंगे कि चिया सीड्स खाने में लोग क्या गलती करते हैं और इन्हें खाने का सही तरीका क्या है.

पहली गलती- चिया सीड्स को बिना भिगोए खाना

कई लोग चिया सीड्स को सूखा ही खा लेते हैं जिससे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं. चिया सीड्स पानी में भिगोने पर फूलकर जेल जैसे बन जाते हैं जिससे इन्हें पचाना आसान हो जाता है. वहीं, अगर इन्हें सूखा खा लिया जाए तो ये गले या पेट में जाकर फूल सकते हैं, जिससे घुटन या डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है. ऐसे में चिया सीड्स को हमेशा खाने से पहले 10-30 मिनट तक भिगोकर रखें. हो सके तो इन्हें रात में ही भिगोने के लिए रख दें.

दूसरी बड़ी गलती- मात्रा का ध्यान न रखना

चिया सीड्स खाने में दूसरी बड़ी गलती मात्रा को लेकर होती है. लोगों को लगता है कि यह हेल्दी है और इससे जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं. लेकिन चिया सीड्स में फाइबर बहुत ज्यादा होता है जिससे पेट फूलना, गैस, पेट दर्द की समस्या हो सकती है. ऐसे में अगर आपने अभी चिया सीड्स खाना शुरू किया है तो रोजाना 1 चम्मच ही लें. फिर धीरे-धीरे मात्रा बढ़ाकर एक दिन में 2 चम्मच तक जा सकते हैं. इससे ज्यादा चिया सीड्स खाने की गलती न करें.

तीसरी बड़ी गलती- चिया सिड्स खाने के बाद पानी कम पीना

चिया सीड्स फाइबर से भरपूर होते हैं. फाइबर शरीर में सही तरीके से तभी काम करता है जब शरीर में पानी की कमी न हो. अगर आप चिया सीड्स खाते हैं लेकिन पानी कम पीते हैं तो कब्ज की समस्या बढ़ सकती है. ऐसे में चिया सीड्स खाने के साथ दिनभर में 8–10 गिलास पानी जरूर पिएं. आप इन्हें स्मूदी, जूस या दही जैसी चीजों में मिलाकर ले सकते हैं.

चौथी गलती- ज्यादा पकाकर खाना

चिया सीड्स को ज्यादा गर्म करने या पकाने से इसमें मौजूद ओमेगा-3, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स खत्म हो सकते हैं. ऐसे में इन्हें हमेशा भिगोकर, कच्चा या हल्के पकाए खाने में करें. सलाद, स्मूदी या चिया पुडिंग में डालना सबसे बेहतर होता है.

पांचवी गलती- चिया सीड्स खरीदते वक्त क्वालिटी का ध्यान न देना

चिया सीड्स में मौजूद ओमेगा-3 जल्दी खराब हो सकता है. बासी या खराब सीड्स खाने से इनसे मिलने वाले फायदे कम हो जाते हैं और इसका टेस्ट भी खराब हो जाता है. ऐसे में हमेशा अच्छी क्वॉलिटी या ऑर्गेनिक चिया सीड्स खरीदें. इन्हें एयरटाइट डिब्बे में, ठंडी और अंधेरी जगह पर रखें.

