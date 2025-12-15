Bajra Roti Health Benefits: आचार्य बालकृष्ण की सलाह सर्दियों में रोज खाएं बाजरे की रोटी, आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द से मिलेगी राहत

सर्दियों में खान-पान का खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि इस मौसम में इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है. जिससे बार-बार बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है. यही वजह है कि ठंड के मौसम में ऐसी चीजें खाने की सलाह दी जाती है जिनकी तासीर गर्म हो और जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाएं. इनमें बाजरे का नाम सबसे पहले आता है. इसी वजह से इसे सर्दियों का सुपरफूड भी कहा जाता है.

और पढ़ें

आयुर्वेद में बाजरे की रोटी को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है. हाल ही में आयुर्वेद एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने सर्दियों के मौसम में बाजरे की रोटी खाने की सलाह दी है. उनका कहना है कि बाजरे में कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इसकी तासीर भी गर्म होती है. सर्दियों में रोजाना बाजरे की रोटी खाने से आर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों के दर्द और दमा जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है. साथ ही, बाजरा मसल्स मजबूत बनाने में भी मदद करता है. इसलिए ठंड में रोजाना बाजरे की रोटी खाना फायदेमंद माना जाता है.

बाजरे की रोटी क्यों है इतना हेल्दी?

बाजरा कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन जैसे मिनरल्स से भरपूर होता है जो हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं. इसकी तासीर गर्म होती है जो ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करती है. इसमें मौजूद प्रोटीन मसल्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इसके अलावा बाजरा एक साबुत अनाज है जो शरीर को फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स देता है जिससे शरीर दिन भर एनर्जेटिक बना रहता है.

Advertisement

बाजरे की रोटी कौन नहीं खा सकता?

वैसे तो बाजरा सर्दियों का सुपरफूड है लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है. ऐसे में जिन लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम, थायरॉइड और स्किन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, उन्हें बाजरे को अपनी डाइट में शामिल करने से बचना चाहिए या फिर सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.

नोट: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

---- समाप्त ----