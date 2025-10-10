scorecardresearch
 

Feedback

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कफ सिरप से बच्चों की मौत पर जनहित याचिका, नहीं की कोई टिप्पणी

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले की जांच एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार कार्रवाई करने में सक्षम है और उसे जांच नहीं करने देना अविश्वास होगा.

Advertisement
X
केंद्र सरकार ने जनहित याचिका का किया विरोध (Photo: ITG)
केंद्र सरकार ने जनहित याचिका का किया विरोध (Photo: ITG)

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से 26 बच्चों की मौत हो गई थी. मासूम बच्चों की कफ सिरप पीने से हुई मौतों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. वकील विशाल तिवारी ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका में बच्चों की मौत के मामले की जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई थी.

सर्वोच्च न्यायालय ने यह जनहित याचिका खारिज कर दी है. याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के आंकड़े बढते ही जा रहे हैं. ये पहली बार नहीं है. उन्होंने कोर्ट में कहा कि अक्सर इस तरह की दवाओं को लेकर खबरें आती रहती हैं. जो भी दवाई बाजार मे भेजी जाएं, उसका प्रॉपर टेस्ट किया जाना चाहिए.

याचिकाकर्ता ने कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या एक्सपर्ट कमेटी से कराई जाए. जनहित याचिका में कफ सिरप वाली इन दवाओं में प्रयुक्त रसायन डाई एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की बिक्री और निगरानी के लिए सख्त नियम बनाए जाने की भी गुहार लगाई गई थी.

सम्बंधित ख़बरें

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से कई बच्चों की मौत हो चुकी है.
मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद बंगाल में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप बैन 
Special: Poisonous cough syrup, 26 childrens deaths, questions about the system.
जहरीले कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत, सिस्टम पर सवाल 
बच्चों की मौतों के पीछे भारत का ब‍िगड़ा ड्रग रेगुलेशन स‍िस्टम?
कफ सिरप से कैप्सूल तक… हर तीन घंटे में फेल हो रही एक दवा, आख‍िर सिस्टम में गड़बड़ी कहां है? 
विशेष: जहरीले कफ सिरप से 26 मासूमों की मौत, कंपनी डायरेक्टर गिरफ्तार 
CDSCO has stopped the production of cough syrups Coldrif, RespifreshTR and Relife
Coldrif समेत तीन कफ सिरप भारत में बनने बंद, WHO को सरकार ने भेजा जवाब 
Advertisement

याचिकाकर्ता वकील ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने, अलग-अलग राज्यों में दर्ज मुकदमे एक ही जगह ट्रांसफर कर जांच कराए जाने की भी मांग की गई थी. वकील विशाल तिवारी ने कफ सिरप के नाम पर विषैले सिरप बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने, बंद करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की थी.

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद बंगाल में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप बैन, बिक्री रोकने का निर्देश

इस याचिका का विरोध करते हुए तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई करने में राज्य सरकार सक्षम है. उन्होंने कहा कि राज्य को जांच नहीं करने देना अविश्वास करना होगा. सॉलिसीटर जनरल ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं भी कुछ भी होता है, तो ये अखबार में पढ़कर जनहित याचिका दाखिल कर देते हैं.

यह भी पढ़ें: कफ सिरप से कैप्सूल तक… हर तीन घंटे में फेल हो रही एक दवा, आख‍िर सिस्टम में गड़बड़ी कहां है?

इस पर जस्टिस बीआर गवई ने याचिकाकर्ता वकील से पूछा कि अब तक आपने कितनी पीआईएल दाखिल की हैं? याचिकाकर्ता ने जवाब में कहा आठ या 10. सीजेआई ने इसके बाद बिना कोई टिप्पणी किए याचिका खारिज कर दी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    करवा चौथ इंडिया मूनराइज टाइम
    करवा चौथ पूजा सामग्री
    IND vs WI Live Score
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    Advertisement