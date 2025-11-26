scorecardresearch
 

Feedback

'संविधान की रक्षा में बार ही मशाल वाहक', संविधान दिवस पर बोले CJI सूर्यकांत

सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने संविधान दिवस के मौके पर न्याय व्यवस्था में बार की भूमिका की चर्चा की. उन्होंने न्यायपालिका का मशाहवाहक बताते हुए कहा है कि वही हमारे सामने ऐसी बातें लाता है, जिससे हम समझ सकें और फैसला ले सकें.

Advertisement
X
CJI जस्टिस सूर्यकांत (Photo - PTI)
CJI जस्टिस सूर्यकांत (Photo - PTI)

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि जब कोर्ट को संविधान का पहरेदार माना जाता है, तो बार के सदस्य मशाल उठाने वाले होते हैं. जब किसी कानून की संवैधानिकता पर हमसे फैसला सुनाने को कहा जाता है, तब बार ही हमारे सामने ऐसी बातें लाता है जिससे हम समझ सकें और निर्णय ले सकें.

सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित संविधान दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बार को और भी गहरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए. इस कार्यक्रम में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संविधान पर 165 दिनों से अधिक समय तक चर्चा और बहस हुई. इसे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने तैयार किया.

उन्होंने कहा कि संविधान सभा ने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने कहा कि हमने अन्य देशों के संविधान की सर्वोत्तम बातों को लिया है और इसे अपने भारत के वातावरण के अनुरूप ढाला है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कार्यपालिका यदि ऐसा कुछ करती है जिस पर विचार करने की जरूरत होती है, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है.

सम्बंधित ख़बरें

Supreme Court gives lifeline to Sandesara brothers
सीजेआई ने पहले ही दिन लिया बड़ा फैसला, सिर्फ 'एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी' केसेज में होगी ओरल मेंशनिंग 
CJI_Salary
आखिर कितनी होती है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी? 
Justice Surya Kant
वक्फ, SIR, प्रदूषण, तलाक-ए-हसन... CJI सूर्यकांत के सामने होंगे ये बड़े केस 
Ahmedabad Demolition
अहमदाबाद की झील से अवैध कब्जा हटाने पहुंचे 15 JCB, तोड़े जा रहे 918 मकान 

तुषार मेहता ने यह भी जोड़ा कि यहां किसी भी अंग का दूसरे पर वर्चस्व नहीं है और जब भी कार्यपालिका और विधायिका ने संवैधानिक नैतिकता की सीमाओं को पार किया है, न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें सड़कों पर उतरे आम आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने यह सुनिश्चित किया कि संविधान मार्गदर्शक प्रकाश बना रहे. हम आम आदमी को सलाम करते हैं.

Advertisement

इस कार्यक्रम में कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल भी मौजूद थे. कानून मंत्री मेघवाल ने सीजेआई के संबंध में कहा कि हरियाणा से पहली बार कोई सीजेआई बना. उन्होंने सीजेआई को बधाई दी और कहा कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई, तो सभी वर्गों के प्रतिनिधि थे. राजाओं के भी प्रतिनिधि थे.

यह भी पढ़ें: संविधान दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने किया 9 भाषाओं में संविधान के अनुवाद का लोकार्पण

कानून मंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने जो बातें कही हैं, उसपर भी विचार करना होगा. तब भी समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता थी. उसमें बहुत गैप था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार इसे कम करने मे लगी हुई है. उन्होंने आगे कहा कि इमरजेंसी के दौर में भी संविधान ने हमें दिशा दिखाई. हम झुके नहीं.

यह भी पढ़ें: विदाई कार्यक्रम में भावुक हुए CJI गवई, कहा- जिस मुकाम पर हूं, केवल संविधान और आंबेडकर के कारण

अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि आज भारत दुनिया में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है. 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब हम इंडस्ट्री 4.0 के युग मे प्रवेश कर गए हैं, जिसमे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई चुनौतियां हैं. इसपर विचार करने की जरूरत है. कार्यक्रम में मॉरिशस के चीफ जस्टिस के साथ ही केन्या, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया और भूटान सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हुए.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement