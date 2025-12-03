बेंगलुरु में गांजा तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़, 1.71 करोड़ रुपये की हाइड्रोपोनिक जब्त

बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कस्टम अधिकारियों ने गांजा तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है. साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने मलेशिया से यहां आए एक यात्री को 1.71 करोड़ रुपये कीमत के हाइड्रोपोनिक गांजा की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह घटना 1 दिसंबर को बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर हुई.

बेंगलुरु कस्टम्स ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि कस्टम अधिकारियों केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल-2 से कुआलालंपुर से आ रहे 1 यात्री को रोका और 4.9 kg हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया. जिसकी कीमत 1.71 करोड़ रुपये है. यात्री को NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

हालांकि, कस्टम्स ने यात्री की पहचान नहीं बताई. एक और पोस्ट में बेंगलुरु कस्टम्स ने कहा कि 18 से 30 नवंबर तक, एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने एक स्मगलिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. जिसमें 19.65L सिगरेट, 4,830 ई-सिगरेट, 69.67 kg गांजा, 115 इलेक्ट्रॉनिक आइटम और 280 टारेंटयुला और 2,809 लुप्तप्राय मछलियों सहित जंगली जानवरों की प्रजातियां ज़ब्त की गई हैं.

