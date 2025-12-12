scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

' प्यार से बुलाते हैं, अपनों का न्योता कैसे ठुकराऊं...,' डिनर मीटिंग की अटकलों पर डीके शिवकुमार का साफ जवाब

पहले कर्नाटक के सीएम सिद्दारमैया ने विधायकों के साथ डिनर किया तो उसके एक ही दिन बाद उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने करीबी सहयोगियों और 50 से ज्यादा विधायकों के साथ एक समानांतर डिनर मीटिंग की. कर्नाटक में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच ये डिनर मीटिंग बेलगावी के बाहरी इलाके में एक फार्महाउस पर हुई थी. डीके शिवकुमार ने इस डिनर मीटिंग पर अपनी राय जाहिर की है.

Advertisement
X
कर्नाटक में लंबे समय से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं (File photo: ITG)
कर्नाटक में लंबे समय से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं (File photo: ITG)

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बेलगावी में 50 विधायकों के साथ डिनर के बाद कहा है कि ये कुथ खास बात नहीं है, लेकिन अगर पार्टी के कुछ लोग प्यार से खाने के लिए बुलाते हैं तो वे इनकार नहीं कर सकते हैं. 

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विधायकों के साथ किसी भी तरह की ‘राजनीतिक डिनर मीटिंग’ की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और दोस्तों का न्योता ठुकरा नहीं सकते. 

सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, “हमारे क्षेत्र के साथी प्यार से लंच या डिनर के लिए बुलाते हैं, तो क्या मैं मना कर दूं? यह कोई डिनर मीटिंग नहीं है,लेकिन जब कोई बुलाता है तो जाना पड़ता है.”

बेलगावी के बाहरी इलाके में कथित तौर पर विधायकों के साथ डिनर को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने हुए कहा, “मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक लड़का यहां काम करता है. उसने कहा कि वह 'रागी'  और 'उप्पसाारू' भेजेगा. क्या मैं मना कर सकता हूं?  इसके बाद परसों आसिफ सैत और फिरोज सैत ने न्योता दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Karnataka CM Meets DK Shivkumar
सिद्धारमैया के बेटे के बयान से कर्नाटक में राजनीतिक हलचल तेज, डीके शिवकुमार बोले- सब ठीक है 
कर्नाटक में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच नहीं कम हो रही तनातनी
कर्नाटक कांग्रेस में शक्ति प्रदर्शन... DK शिवकुमार ने 50 विधायकों के साथ किया डिनर, बढ़ी सियासी सरगर्मी  
DK Shivkumar
'नई ताकत और नए बदलाव का वक्त...', डीके शिवकुमार ने दिया समर्थकों को संदेश 
बुलडोजर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.(Photo: Pankaj Kumar/ITG)
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी योगी की राह पर, पढ़ें-राज्य दर राज्य कैसे फैल रहा ‘बुलडोजर जस्टिस’ 
Karnataka Congress MLA Raju Kage
'मरते दम तक लड़ता रहूंगा', कांग्रेस विधायक ने फिर उठाई उत्तर कर्नाटक के लिए अलग राज्य की मांग 
Advertisement

डीकेशिवकुमार ने आगे कहा, “डोड्डनावर बेलगावी जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और पुराने मित्र भी. वह लंबे समय से मुझे घर पर डिनर के लिए बुला रहे थे. क्या मैं अपनी कांग्रेस फैमिली को भूल सकता हूं? इसलिए मैं और कुछ साथी उनके यहां डिनर पर गए थे. यह कोई मीटिंग नहीं थी, सिर्फ दोस्तों-कार्यकर्ताओं का प्यार था.”

सूत्र बताते हैं कि जो 50 से ज्यादा विधायक डिनर में शामिल थे उसमें 5 मंत्री भी थे. बता दें कि कांग्रेस कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर जल्द ही एक महत्वपूर्ण बैठक बुला सकती है. इसलिए डीकेएस के इस आयोजन को शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है.

क्रिकेट मैचों की परमिशन

चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट मैच कराने की परमिशन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमने बेंगलुरु की रेप्युटेशन बचाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं. हमने इस शर्त पर परमिशन दी है कि सुरक्षा के ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे.

उन्होंने आगे कहा, “होम मिनिस्टर परमेश्वर को मैचों के दौरान सुरक्षा के ज़रूरी कदम उठाने की ज़िम्मेदारी दी गई है. KSCA प्रेसिडेंट वेंकटेश प्रसाद और उनकी टीम पुलिस डिपार्टमेंट से बात करेगी.”
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement