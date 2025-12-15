scorecardresearch
 
4 लड़के और 4 लड़कियां, होटल के कमरे में कर रहे थे पार्टी... पुलिस पहुंची तो एक खिड़की से कूदी, हालत गंभीर

कर्नाटक के बेंगलुरु में 8 दोस्त एक साथ होटल के कमरे में पार्टी करने पहुंचे थे. वे डीजे बजाकर डांस कर रहे थे. जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी. ऐसे में स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी.

होटल के कमरे से कूदी लड़की हुई गंभीर रूप से घायल. (Photo: Screengrab)

बेंगलुरु में एक 21 साल की महिला होटल की बालकनी से कूदने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई. यह घटना शनिवार रात HAL पुलिस स्टेशन के तहत AECS लेआउट के एक होटल में हुई. जहां आठ दोस्त कमरे बुक करने के बाद पार्टी के लिए इकट्ठा हुए थे. तेज म्यूज़िक और शोर-शराबे की आवाज को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.

पुलिस के पहुंचते ही डर और घबराहट के चलते कुंडलाहल्ली की रहने वाली वैष्णवी (21) बालकनी में कूद गई. हालांकि लोहे की ग्रिल पर गिरने से उसके सिर, शरीर और हाथों में गंभीर चोटें आईं.  जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसे कुंडलाहल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसका अभी ICU में इलाज चल रहा है और वह अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है.

पुलिस ने क्या कहा?

इस घटना के बारे में HAL पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है. घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके का दौरा किया है और जांच शुरू की. पुलिस सूत्रों के मुताबिक शनिवार को चार लड़के और चार लड़कियां एक होटल में पार्टी करने गए थे. वे सभी एक ही कमरे में थे और तेज म्यूज़िक बजा रहे थे व डांस कर रहे थे. सुबह करीब 5 बजे आस-पड़ोस के लोगों ने 112 हेल्पलाइन पर कॉल करके इस परेशानी की शिकायत की. 

कॉल मिलने के बाद 112 के लोग होटल गए और कुछ लड़कों को होटल के रिसेप्शन पर बुलाकर उनकी डिटेल्स लीं. जब पुलिस डिटेल्स इकट्ठा कर रही थी, तो लड़कियों में से एक ने पाइप का इस्तेमाल करके बालकनी से भागने की कोशिश की. जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह होटल के कंपाउंड की ग्रिल्स पर गिर गई.

पुलिस के पैसे मांगने के आरोपों पर पर भी अधिकारियों ने दिया जवाब

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमें ऐसे आरोपों के बारे में पता नहीं है. अभी तक इन साक्ष्यों का कोई सबूत नहीं मिल रहा है. मामले में आगे की जांच की जा रही है. 

