लखनऊ, बेंगलुरु से दिल्ली तक… 14 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, जानें कब-कहां से चलेंगी

त्योहारों, छुट्टियों और बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विभिन्न रूटों पर एक साथ 14 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, ताकि लंबी दूरी की यात्रा बिना परेशानी के पूरी हो सके.

सेंट्रल रेलवे ने 14 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की.
त्योहारों और वेकेशन सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने 14 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर दी है. ये ट्रेनें विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहर लखनऊ, नागपुर, बेंगलुरु, गोरखपुर, मदगांव और दिल्ली के बीच चलाई जाएंगी. इन ट्रेनों में सभी क्लास के कोच होंगे, ताकि हर श्रेणी के यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिल सके.

सेंट्रल रेलवे का कहना है कि यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए 14 स्पेशल ट्रेन सेवाओं की घोषणा की गई है. ये ट्रेनें त्योहारों, गर्मी और सर्दी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों को भीड़ से राहत देने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं. रेलवे का कहना है कि लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाने के लिए विभिन्न रूटों पर ऑन-डिमांड स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं.

इन स्पेशल ट्रेनों में एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास- सभी तरह के कोचों की सुविधा उपलब्ध रहेगी. इससे हर तरह के यात्री वर्ग को बेहतर विकल्प मिलेगा.

स्पेशल ट्रेनें किन रूटों पर, किस समय चलेंगी...

- लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) से लखनऊ: 6 दिसंबर को दोपहर 12:15 बजे
- छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) मुंबई से हजरत निजामुद्दीन (दिल्ली): 6 दिसंबर की शाम 05:15 बजे
- पुणे से बेंगलुरु: 6 दिसंबर को शाम 7:00 बजे
- नागपुर से CSMT मुंबई: 6 दिसंबर को रात 10:10 बजे
- LTT से मदगांव: 7 दिसंबर को सुबह 11:10 बजे

- CSMT मुंबई से नागपुर: 7 दिसंबर की दोपहर 3:30 बजे
- LTT से हैदराबाद: 7 दिसंबर को शाम 5:20 बजे
- पुणे से हजरत निजामुद्दीन (दिल्ली): 7 दिसंबर को रात 8:20 बजे

रेलवे ने यह भी कहा है कि यात्रियों की जरूरत के अनुसार और भी स्पेशल ट्रेनें प्लान की जा रही हैं. जल्द ही इनके बारे में भी जानकारी शेयर की जाएगी.

---- समाप्त ----
