scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Desi Jokes: एक ही दुकान में तीन दिन चोरी करने गया चोर, वजह जानकर हो जाएंगे लोटपोट

हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

Advertisement
X
Jokes
Jokes

> लड़की वाले- लड़का शराब पीता है क्या?
चिंटू के घर वाले- जी बिल्कुल पीता है और रोज पीता है
लड़की वाले- इसका मतलब अच्छा कमाता है
हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का
रिश्ता वही, सोच नई....

 

> गोलू- आज के टेस्ट में तुम्हारे कितने नंबर आए?
छोटू- पापा जी, मोटू से 20 नंबर कम आए हैं.
पापा- अच्छा तो मोटू के कितने नंबर आए?
छोटू- 20 नंबर.

सम्बंधित ख़बरें

JOKES
पत्नी ने पूछा- मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो क्या करोगे? मिला ये मजेदार जवाब 
Jokes in Hindi
बॉस ने पूछा ऑफिस लेट आने का कारण, तो राजू ने दिया ऐसा जवाब, हंसने लगेंगे आप 
Jokes in Hindi
नर्स के हाथ लगाते ही कैसे ठीक हो गया टीटू? वजह जानकर हंस पड़ेंगे आप 
Viral Jokes in Hindi
साड़ी की दुकान पर महिला ने की ऐसे डिजाइन की डिमांड... पढ़ें मजेदार चुटकुले 
JOKES
जन्मदिन पर पिंकी को मिला ऐसा गिफ्ट, जानकर हंसने लगेंगे आप... पढ़ें मजेदार जोक्स 

 

> पुलिस- तुमने एक ही दुकान में लगातार तीन दिन चोरी की
चोर- मैंने सिर्फ 1 दिन अपनी बीवी के लिए एक सूट चोरी किया था
पुलिस- और बाकी?
चोर- बाकी के 2 दिन तो मैं कलर बदलने गया था!

 

> सोनू- शक की भी हद होती है यार
मोनू- क्या हुआ भाई?
सोनू- आज जब शाम को मैं ऑफिस से आया तो उस वक्त पड़ोसन मायके से आई
मोनू- तो क्या हुआ?
सोनू- दोनों को गली में देखकर पत्नी बोली लेने गये थे क्या?

 

> लड़के वाले लड़की देखने गए
पंडित ने कुंडली मिला कर कहा- जोड़ी तो बहुत अच्छी बन रही है.
लड़का-लड़की के 36 के 36 के गुण मिल रहे हैं
लड़के के पिता- मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूं
लड़की के पिता- क्यों क्या हुआ? गुण तो सारे मिल गए हैं
इससे अच्छी जोड़ी और क्या बनेगी?
लड़के के पिता- हमारा बेटा तो चलो लफंगा है तो क्या बहू भी ऐसी ही ले आएं?

Advertisement

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

> लड़की ब्यूटी पार्लर से मेकअप करा के आई
लड़की जैसे ही मेट्रो ट्रेन में चढ़ी
एक बंगाली आदमी बोला- हॉट
लड़की- थैंक यू डियर
बंगाली- अरे काहे का थैंक्यू
हम बोला आगे से हॉट हमको उतारना है....


> लड़का (लड़की से)- पिज्जा खाओगी?
लड़की- नहीं, आज कल मैं 'लाइट' खा रही हूं
लड़का (वेटर से)- मेरे लिए एक पिज्जा ले आइए
और इन मैडम के लिए दो 'एलईडी बल्ब'.....

 

> लड़का- तुम लड़कियां लव मैरिज क्यों करती हो?
लड़की- अनजान नमूना मिलने से अच्छा है, जाना पहचाना मिल जाए
लड़की- तुम लड़के लव मैरिज क्यों करते हो?
लड़का- एनाकोंडा मिलने से अच्छा है की पहले से पाली हुई नागिन मिले..

 

>मम्मी- बेटा एग्जाम की सब तैयारी हो गई?
बेटा- हां मां, पेन, पेन्सिल, स्केल, इरेजर सब रख लिया बस पढ़ना बाकी है...

 

> टीचर- इरादे बुलन्द होने चाहिये, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है.
पिंटू- मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूं
टीचर- कैसे?
पिंटू- हैंडपंप से...

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement