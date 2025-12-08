हरिद्वार में बजरंग दल की 'शौर्य यात्रा' पर पथराव, बुलडोजर लेकर पहुंचे लोग

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के ज्वालापुर इलाके में रविवार शाम उस समय तनाव पैदा हो गया जब बजरंग दल की 'शौर्य यात्रा' पर कथित रूप से कुछ लोगों ने पथराव कर दिया. घटना के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया और कई लोग मौके पर बुलडोजर तक लेकर पहुंच गए. हालांकि, पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से स्थिति बिगड़ने से बच गई.

और पढ़ें

सूत्रों के अनुसार, बजरंग दल ने रविवार को तीन स्थानों ज्वालापुर, हरिद्वार शहर और कनखल से शोभायात्राएं निकाली थीं, जिनका एकत्रीकरण शाम को राम चौक पर होना था. जैसे ही जुलूस राम चौक पहुंचा, वहीं अचानक पथराव शुरू हो गया. इससे यात्रियों और कार्यकर्ताओं में अफरा-तफरी मच गई. पथराव की सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस की कई टीमें, प्रशासनिक अधिकारी और अतिरिक्त बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया.

यह भी पढ़ें: आइडियल कॉलेज में नमाज को लेकर विवाद, VHP-बजरंग दल ने जताई आपत्ति, एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

घटना के बाद बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुज वालिया ने आरोप लगाया कि हरिद्वार में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है. उन्होंने कहा, "धार्मिक जुलूसों पर हमले प्रशासन की नाकामी है. दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए."

Advertisement

अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर

हरिद्वार सिटी एसपी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि पथराव की पुष्टि हुई है और मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है. उन्होंने कहा कि मौके से मिले वीडियो फुटेज और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

यह भी पढ़ें: बजरंग दल कार्यकर्ता का कत्ल और PFI कनेक्शन... सुहास शेट्टी हत्याकांड में 11 आरोपियों के खिलाफ NIA की चार्जशीट

इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात

पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दिया है और संवेदनशील बिंदुओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है. घटना के बाद ज्वालापुर बाजार और आसपास के क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी रही, लेकिन रात तक हालात सामान्य कर दिए गए. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें.

---- समाप्त ----