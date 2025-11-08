scorecardresearch
 

पीएम मोदी कल जाएंगे देहरादून, उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर मेगा प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात

उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री मोदी कुल 8,140 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे. देहरादून में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं.

राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे (File Photo- ITG)
राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे (File Photo- ITG)

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देहरादून पहुंच रहे हैं. इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री राज्य को कई बड़ी सौगातें देंगे और विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे.

राजधानी देहरादून में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. डीजीपी दीपम सेठ ने स्वयं सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को सतर्कता व संवेदनशीलता के निर्देश दिए. शहर में लगभग 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. साथ ही ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जबकि केवल अनुमोदित व्यक्तियों को ही वीवीआईपी क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

8,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की देंगे सौगात

राज्य के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री मोदी कुल 8,140 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे. इनमें 930 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और 7,210 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला शामिल है.

इन परियोजनाओं में पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास जैसे कई अहम क्षेत्र शामिल हैं.

Song Dam और Jamarani Dam होंगे राज्य के विकास के स्तंभ

प्रधानमंत्री मोदी दो प्रमुख हाइड्रो सेक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे सोंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, जो देहरादून को रोज़ाना 150 MLD (मिलियन लीटर प्रति दिन) पेयजल की आपूर्ति करेगा. जमरानी डैम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट (नैनीताल), जो पेयजल, सिंचाई और बिजली उत्पादन में अहम भूमिका निभाएगा.

इसके अलावा प्रधानमंत्री महिला खेल महाविद्यालय (चंपावत), आधुनिक डेयरी प्लांट (नैनीताल) और इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन जैसी परियोजनाओं की भी नींव रखेंगे.

खेती और किसानों पर विशेष फोकस

प्रधानमंत्री मोदी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से अधिक किसानों को 62 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जारी करेंगे.

उद्घाटन होने वाली परियोजनाओं में हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड, पिथौरागढ़ जिले में विद्युत सबस्टेशन, सरकारी भवनों में सोलर पावर प्लांट, और देहरादून के 23 जोनों में जलापूर्ति कवरेज (AMRUT योजना) शामिल हैं.

पीएम मोदी करेंगे विशेष डाक टिकट जारी

राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे, जो उत्तराखंड के विकास यात्रा और गौरवशाली उपलब्धियों को दर्शाएगा.

राज्य सरकार ने इस आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह दिन उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. आज की घोषणाएं राज्य के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी.

---- समाप्त ----
