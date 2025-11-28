पत्थर से कुचलकर पत्नी की कर दी हत्या... रात में ले जाकर नाले में पत्थरों के नीचे छिपा दी लाश

उत्तराखंड के चमोली में घरेलू विवाद दो दर्दनाक घटनाओं में बदल गया. जिले के दो अलग-अलग क्षेत्रों में हुईं इन वारदातों ने लोगों को दहला दिया. पहली घटना गोपेश्वर क्षेत्र की है. यहां एक व्यक्ति ने आपसी विवाद में पत्नी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी. वहीं दूसरी घटना खेता-मनमती क्षेत्र की है, जहां एक व्यक्ति ने झगड़े के बाद पत्नी पर डीजल डालकर उसे जलाने का प्रयास किया.

एजेंसी के अनुसार, 24 नवंबर को नारायणबगड़ तहसील के अंतर्गत चैइकुड़ा गांव में 55 वर्षीय महावीर प्रसाद डोली का 51 वर्षीय पत्नी दयामंती देवी से विवाद हो गया. इसी दौरान डोली ने आपा खो दिया और गुस्से में पास रखे एक बड़े पत्थर से पत्नी पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी ने रात के अंधेरे में शव को गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित एक नाले में ले जाकर पत्थरों के नीचे छिपा दिया, ताकि वारदात का खुलासा न हो सके.

पुलिस ने बताया कि घटना का खुलासा तब हुआ, जब महिला का बड़ा बेटा विनय 25 नवंबर को घर लौटा. घर पर मां के न मिलने और पिता से पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला. उसे शक हुआ, जिसके बाद उसने पुलिस थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया.

पुलिस ने जांच शुरू की. पूछताछ के दौरान महावीर प्रसाद के बयान कुछ संदिग्ध लगे. शक के आधार पर उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया. उसने पुलिस को बताया कि उसने पत्नी की हत्या कर शव नाले में छिपा दिया था. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर दयामंती देवी का शव बरामद कर लिया. वहीं आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.

वहीं दूसरी घटना चमोली जिले के खेता-मनमती क्षेत्र की है. यहां प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी मंजू देवी पर डीजल डालकर जलाने का प्रयास किया. घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है. महिला के भाई हरक सिंह की शिकायत पर थराली थाने में प्रताप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

