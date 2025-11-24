साइबर क्राइम के लिए युवाओं को म्यांमार भेजने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार

उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने साइबर क्राइम के लिए धोखाधड़ी से युवाओं को थाईलैंड ले जाने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. एसटीएफ ने बताया कि मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए लोग उन लोगों में से हैं, जिनके नाम बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिलों के नौ पीड़ितों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे. जिन्हें हाल ही में म्यांमार से वापस लाया गया था.

एसटीएफ ने अपने बयान में कहा कि उत्तराखंड समेत कई राज्यों के कई भारतीय युवक, जो म्यांमार के म्यावाडी शहर के KK पार्क में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे, उन्हें वापस लाया गया. उत्तराखंड के नौ युवकों को दिल्ली से यहां लाया गया और उनके परिवारों को सौंप दिया गया.

भारतीय एजेंट पैसे ऐंठने के बाद भेजते थे बैंकॉक

STF ने रविवार को कहा कि पूछताछ के दौरान पता चला कि भारतीय एजेंटों ने एक ऑर्गनाइज्ड स्कीम के तहत इन युवकों से बड़ी रकम की ठगी की. उन्हें थाई वीजा का इस्तेमाल करके विदेश भेजा और फिर गैर-कानूनी तरीके से उन्हें म्यावाडी के KK पार्क में घुसपैठ कराई.

शुरुआती जांच में पता चला है कि भारतीय एजेंट पीड़ितों से खुद जाकर या टेलीग्राम और वॉट्सऐप जैसे मोबाइल ऐप के ज़रिए संपर्क करते थे. फिर पैसे ऐंठने के बाद उन्हें बैंकॉक भेज देते थे.

STF के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस कुश मिश्रा ने बताया कि उधम सिंह नगर ज़िले के जसपुर के रहने वाले सुनील कुमार, उधम सिंह नगर ज़िले के काशीपुर के रहने वाले नीरव चौधरी और प्रदीप को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है.

