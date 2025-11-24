scorecardresearch
 

Feedback

साइबर क्राइम के लिए युवाओं को म्यांमार भेजने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार

साइबर क्राइम के लिए भारत से युवाओं को म्यांमार भेजने वाले एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है. मामले में एसटीएफ ने तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है.

Advertisement
X
युवाओं को म्यांमार भेजने वाले तीन गिरफ्तार. (Photo: Representational )
युवाओं को म्यांमार भेजने वाले तीन गिरफ्तार. (Photo: Representational )

उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने साइबर क्राइम के लिए धोखाधड़ी से युवाओं को थाईलैंड ले जाने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. एसटीएफ ने बताया कि मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए लोग उन लोगों में से हैं, जिनके नाम बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिलों के नौ पीड़ितों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे. जिन्हें हाल ही में म्यांमार से वापस लाया गया था.

एसटीएफ ने अपने बयान में कहा कि उत्तराखंड समेत कई राज्यों के कई भारतीय युवक, जो म्यांमार के म्यावाडी शहर के KK पार्क में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे, उन्हें वापस लाया गया. उत्तराखंड के नौ युवकों को दिल्ली से यहां लाया गया और उनके परिवारों को सौंप दिया गया.

यह भी पढ़ें: म्यांमार से 370 भारतीय रेस्क्यू, साइबर क्राइम के चंगुल से बचाकर दिल्ली लाए गए

सम्बंधित ख़बरें

police demo
उत्तराखंड: अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही कार शिप्रा नदी में गिरी, 3 शिक्षकों की मौत 
जिलेटिन स्टिक मिलने से मची सनसनी (Photo: ITG)
अल्मोड़ा में स्कूल के पास मिली 161 जिलेटिन स्टिक, सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप 
अल्मोड़ा जंगल में मिलीं जिलेटिन रॉड
अल्मोड़ा: स्कूल के पास जंगल में मिली 161 संदिग्ध जिलेटिन रॉड, पुलिस ने शुरू की जांच 
Extreme Weather India
इस साल के 99% दिन भारतीयों ने झेली चरम मौसम की मार  
कोंडागांव में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत. (Photo: Representational )
चमोली में खाई में गिरी सूमो, दो युवकों की मौत, तीन की हालत गंभीर 

भारतीय एजेंट पैसे ऐंठने के बाद भेजते थे बैंकॉक

STF ने रविवार को कहा कि पूछताछ के दौरान पता चला कि भारतीय एजेंटों ने एक ऑर्गनाइज्ड स्कीम के तहत इन युवकों से बड़ी रकम की ठगी की. उन्हें थाई वीजा का इस्तेमाल करके विदेश भेजा और फिर गैर-कानूनी तरीके से उन्हें म्यावाडी के KK पार्क में घुसपैठ कराई.

शुरुआती जांच में पता चला है कि भारतीय एजेंट पीड़ितों से खुद जाकर या टेलीग्राम और वॉट्सऐप जैसे मोबाइल ऐप के ज़रिए संपर्क करते थे. फिर पैसे ऐंठने के बाद उन्हें बैंकॉक भेज देते थे.

Advertisement

STF के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस कुश मिश्रा ने बताया कि उधम सिंह नगर ज़िले के जसपुर के रहने वाले सुनील कुमार, उधम सिंह नगर ज़िले के काशीपुर के रहने वाले नीरव चौधरी और प्रदीप को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement