सूंड में जकड़ा और नीचे पटक दिया... चलती स्कूटी से हाथी ने उठाया मासूम और ले ली जान, माता-पिता मुश्किल से बचे

देहरादून में गुरुवार शाम हाथी के हमले से हड़कंप मच गया. सड़क किनारे खड़े एक जंगली हाथी ने हमला कर एक बच्चे की जान ले ली, जबकि उसके माता-पिता किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

रायपुर थानों रोड इलाके स्थित डोईवाला के कोठारी मोहल्ला निवासी एक शख्स अपनी पत्नी और 12 साल के बेटे के साथ दवाई लेकर घर की ओर लौट रहा था, इसी दौरान जैसे ही स्कूटी कालू सिद्ध मंदिर के पास पहुंची, अचानक सड़क किनारे मौजूद हाथी ने बच्चे को अपनी सूंड से पकड़ लिया और नीचे पटक दिया. इस दौरान माता-पिता भी स्कूटी से गिर पड़े.

हादसे के बाद बच्चे के पिता ने सड़क पर आग जलाकर हाथी को वहां से हटाने की कोशिश की और सफल भी हुए. इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चे को डोईवाला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान कुनाल के रूप में हुई, जो छठी कक्षा का छात्र था. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है.

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. डीएफओ देहरादून ने aajtak को बताया कि विभाग ने स्थानीय लोगों और सड़क से गुजरने वाले यात्रियों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की. साथ ही जंगल से सटे इलाकों में रहने वालों को भी क्षेत्र में दूरी और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

