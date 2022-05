वाराणसी : गंगा नदी के प्रभु घाट पर पलटी नाव, चार लोग डूबे, 2 बचाए गए

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. प्रभु घाट पर नाव पलट गई. बताया जा रहा है कि नाव में सवार 6 लोग डूब गए हैं. नाविकों द्वारा 2 की जान बचा ली गई है.

बताया जा रहा है कुछ लोग नाव में सवार होकर वोटिंग कर रहे थे. तभी पानी भरने की वजह से नाव पलट गई. नाव पलटने के बाद नाविकों ने नदी में छलांग लगाकर दो लोगों की जान बचा ली. जबकि चार लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है. स्थानीय पुलिस और गोताखोर लोगों की तलाश में जुटे हैं.





