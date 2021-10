पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे, 4737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन-रखेंगे आधारशिला

लखीमपुर खीरी में विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ पहुंच गए हैं. यहां पीएम मोदी 4737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे. लखनऊ पहुंचकर पीएम मोदी सबसे पहले अर्बन कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने पहुंचे. पीएम मोदी के साथ वहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे.

क्या है पीएम मोदी का कार्यक्रम

मोदी जनपद लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग आफ भी करेंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री सभी जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित 75 हजार लाभार्थियों को चाभी वितरण कर उनसे संवाद भी करेंगे.

PM Narendra Modi visits 'Azadi@75-New Urban India: Transforming Urban Landscape’ Expo at Indira Gandhi Pratishthan in Lucknow.



Defence Minister Rajnath Singh, Union Minister Hardeep Singh Puri, UP Governor Anandiben Patel & UP CM Yogi Adityanath were also present here. pic.twitter.com/nMaZHf66M4