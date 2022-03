आजम खान को बड़ा झटका, आज नहीं ले पाएंगे शपथ, कोर्ट ने विधानसभा जाने की नहीं दी अनुमति

जेल में बंद सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है. वे आज विधानसभा में जाकर विधायक पद की शपथ नहीं ले पाएंगे. दरअसल, कोर्ट ने जेल प्रशासन की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें आजम खान को शपथ के लिए विधानसभा जाने की अनुमति मांगी गई थी.

आजम खान ने सांसद पद से दिया इस्तीफा



सपा नेता आजम खान ने हाल ही में भी अखिलेश यादव के साथ लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. वे रामपुर से लोकसभा सांसद थे. हालांकि, 2022 के विधानसभा चुनाव में वे रामपुर विधानसभा सीट से उतरे थे. इस सीट ने उन्हें फिर जीत मिली है. आजम खान ने विधानसभा में रहने का फैसला किया है. ऐसे में उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया.

Uttar Pradesh | Samajwadi Party leader Azam Khan will not take oath as MLA in the Assembly today after a court rejected a Jail Administration plea seeking permission to take him to the Assembly for oath-taking.



Khan had refused to go to the Assembly today.



(file pic) pic.twitter.com/zqzVEnficP