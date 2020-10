तेलंगाना CM बोले- हैदराबाद ने 100 सालों में नहीं देखी ऐसी बारिश, गरीबों को देंगे 10000 रुपये

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारी बारिश (Heavy Rainfall) के कारण शहर के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बन गई है. बारिश-बाढ़ से पैदा हालात में सैकड़ों घरों को नुकसान हुआ है और 50 लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव (KCR) ने प्रभावितों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा कि हैदराबाद ने पिछले 100 सालों में ऐसी भारी बारिश नहीं देखी है. निचले इलाकों में सभी प्रभावित गरीब परिवार को 10,000 रुपये की मदद देने का फैसला किया है.

मुख्यमंत्री राव ने ये भी कहा कि बारिश में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए सभी घरों को एक-एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों को 50,000 रुपये सहायत राशि दी जाएगी.

