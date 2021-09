इंदिरा कैंटीन के बाद अब राजीव गांधी टाइगर रिजर्व का नाम बदलने की मांग, बीजेपी सांसद ने लिखा लेटर

कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन का नाम बदलने की बीजेपी की मांग के बाद अब मैसूर में कोडागु के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क का नाम बदलकर एफएम केएम करियप्पा नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व करने को कहा है.

अपने लेटर में सिम्हा ने कहा, "भारत में 103 नेशनल पार्क में से तीन पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी के नाम पर हैं, जिसमें नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व भी शामिल है. देश के कई अन्य नेशनल पार्क नेहरू-गांधी परिवार के नाम पर भी हैं. यह भारत सरकार के जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से वन्यजीवों को संरक्षित करना, वनस्पतियों और जीवों को बचाना और प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के उद्देश्य को गलत तरीके से दिखाता है. कोडगु को 20 मेजर जनरल और चार एयर मार्शल की सेवा करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है, जो निस्संदेह कोडागु को जनरलों की धरती बनाता है.''

उन्ळोंने आगे कहा कि कोडागु के सभी शहीद सैनिकों के नाम के साथ जिले का अपना वॉर मेमोरियल है. पूर्व सेना प्रमुख जनरल थिमैया के नाम पर हाल ही में मदिकेरी में एक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था. कोडागु जिले के अधिकांश लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुझे खुशी होगी कि यदि राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क का नाम बदलकर एफएम केएमसी करियप्पा नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व किया सके. यह उनकी उल्लेखनीय और निस्वार्थ सेवा के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी.

Requesting the Hon. @CMofKarnataka Bommai Sir, to rename Rajiv Gandhi Nagarahole National Park & Tiger Reserve as FM K.M.Cariappa Nagarahole National Park & Tiger Reserve lies in the jurisdiction of Mysuru & Kodagu District. pic.twitter.com/qROeAIkAzx