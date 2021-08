कर्नाटक: ‘नेहरू हुक्का बार’ पर छिड़ी जंग तो प्रियांक खड़गे ने बीजेपी पर ऐसे कसा तंज

कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में चल रही इंदिरा कैंटीन का नाम बदल सकती है. अभी तक इसपर कुछ आधिकारिक नहीं हुआ है, लेकिन अटकलों का दौर जारी है. इस बीच बीजेपी के एक नेता द्वारा जवाहर लाल नेहरू को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद कांग्रेस-भाजपा में जुबानी जंग चल रही है.



कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने शुक्रवार को ट्वीट कर भाजपा पर पलटवार किया. प्रियांक ने लिखा कि कर्नाटक बीजेपी के एक विधायक के मुताबिक, पंडित नेहरू स्मोक करते थे (जो लीगल है), इसलिए उनके नाम पर हुक्का बार होना चाहिए.



प्रियांक खड़गे ने आगे लिखा कि बीजेपी नेता कैमरे पर अश्लील हरकत करते हुए देखे गए, ऐसे में उनके नाम पर क्या शुरू किया जाए? कई सारे नेता थे, बहुत उम्मीदवार हैं.

