नन मामले में प्रियंका गांधी ने साधा अमित शाह पर निशाना, कहा- केरल में खोखले बयान दे रहे

उत्तर प्रदेश के झांसी में नन के साथ कथित तौर पर बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने झांसी की घटना पर ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि केरल में चुनाव को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह नन के साथ बदसलूकी मामले में खोखले बयान दे रहे हैं.

प्रियंका गांधी ने घटना से संबंधित एक वीडियो ट्वीट करते लिखा कि 'कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसी सरकार चलाती है, जिसमें ये गुंडे ट्रेन में सफर कर रही महिलाओं की निजी जानकारी मांगने की हिम्मत करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं? बीजेपी. ये गुंडे किस राजनीतिक पार्टी से हैं? बीजेपी. ये गुंडे किस राजनीतिक पार्टी की छात्र इकाई के सदस्य हैं? बीजेपी.

Which political party runs the government that enables these goons to harass and demand personal details of young women commuting on a train?



BJP



Which political party do these goons belong to?



BJP



Which party’s student wing are some of them members of?



BJP



