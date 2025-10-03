पंजाब: तरन तारन उपचुनाव में हरमीत संधू होंगे AAP के उम्मीदवार, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को पूर्व विधायक हरमीत सिंह संधू को आगामी तरणतारन विधानसभा उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) का उम्मीदवार घोषित किया. तरणतारन सीट जून में AAP विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के कारण खाली हुई थी, लिहाजा इस सीट पर चुनाव होना है, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की है.

सीएम मान शुक्रवार को तरणतारन में ग्रामीण लिंक रोड निर्माण परियोजना के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि हरमीत संधू आपका चुनावी विकल्प हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि संधू की जीत से क्षेत्र का विकास तेज़ होगा और स्थानीय मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी.

बता दें कि हरमीत संधू इस सीट से तीन बार विधायक रह चुके हैं. वे 2002 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे. 2007 और 2012 में वे शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर जीत हासिल कर चुके हैं. हालांकि 2017 और 2022 में वे चुनाव हार गए. हरमीत सिंह संधू ने जुलाई में AAP का दामन थामा था.

सीएम भगवंत मान ने जनता से अपील की कि वे संधू को भारी समर्थन दें और AAP के विकास-केंद्रित और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन के एजेंडे को स्वीकार करें.

