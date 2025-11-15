scorecardresearch
 

विसावदर, लुधियाना के बाद तरनतारन उपचुनाव में भी AAP की जीत, पार्टी बोली- CM मान पर जनता का भरोसा कायम

तरनतारन उपुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दल अपनी जमानत नहीं बचा सके. AAP ने कहा कि यहां मतदाताओं ने साफ संकेत दिया कि पारंपरिक दलों की राजनीति अब उन्हें स्वीकार्य नहीं है.

तरनतारन उपचुनाव में AAP की बड़ी जीत. (File Photo: ITG)
तरनतारन उपचुनाव में AAP की बड़ी जीत. (File Photo: ITG)

पंजाब के तरनतारन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की. वहीं इस उपुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दल अपनी जमानत नहीं बचा सके. आम आदमी पार्टी का कहना है कि विसावदर और लुधियाना उपचुनाव में शानदार जीत के बाद तरनतारन में भी AAP की विजयी होना यह साबित करता है कि सीएम भगवंत मान पर जनता का भरोसा कायम है.

AAP की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि तरनतारन, जिसे पंजाब की पंथक राजनीति का अहम केंद्र माना जाता है, यहां मतदाताओं ने साफ संकेत दिया कि पारंपरिक दलों की राजनीति अब उन्हें स्वीकार्य नहीं है. कांग्रेस को दलित समाज की अनदेखी और आंतरिक गुटबाजी भारी पड़ी. पार्टी के खिलाफ दलित समुदाय में नाराजगी खुलकर सामने आई, जिसका नतीजा जमानत जब्ती के रूप में दिखा.

बीजेपी भी तरनतारन में पैर जमाने में नाकाम रही. आम आदमी पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की किसान विरोधी नीतियों, पंजाब के अधिकारों पर कथित हमलों और राज्य के मुद्दों पर अस्पष्ट रुख को मतदाताओं ने एक बार फिर खारिज कर दिया. तरनतारन में भाजपा उम्मीदवार की जमानत जब्त होने से यह स्पष्ट हो गया कि पंजाब में पार्टी के लिए जमीन तैयार करना अभी भी चुनौती बना हुआ है.

आम आदमी पार्टी ने इस जीत का श्रेय अपने जमीनी संगठन, घर-घर संपर्क अभियान और मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के कामकाज को दिया है. पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई, सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, किसानों और मजदूरों के हित में लिए गए फैसलों और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं ने जनता का भरोसा मजबूत किया है.

