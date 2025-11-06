scorecardresearch
 

Feedback

तरन तारन उपचुनाव: AAP उम्मीदवार के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया प्रचार, जनता को दीं तीन गारंटी

तरन तारन उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. यह सीट जून में AAP विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हुई थी. केजरीवाल ने कहा कि अगर AAP उम्मीदवार को जीत मिलती है तो यह सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि तरन तारन के विकास और शांति की जीत होगी.

Advertisement
X
केजरीवाल ने कहा कि परिणाम आने के अगले ही दिन ओवरब्रिज की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे. (Photo- X/Arvind Kejriwal)
केजरीवाल ने कहा कि परिणाम आने के अगले ही दिन ओवरब्रिज की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे. (Photo- X/Arvind Kejriwal)

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तरन तारन विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू के समर्थन में प्रचार करते हुए गुरुवार को जनता के सामने तीन बड़ी गारंटियां रखीं. उन्होंने कहा कि अगर AAP उम्मीदवार को जीत मिलती है तो यह सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि तरन तारन के विकास और शांति की जीत होगी.

केजरीवाल ने कहा कि परिणाम आने के अगले ही दिन झंडियाला रोड के ओवरब्रिज की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे. उन्होंने इसे इलाके की सबसे बड़ी जरूरत बताते हुए कहा कि तरन तारन के लोग सालों से इस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं, अब यह इंतजार खत्म होगा.

दूसरी गारंटी के रूप में उन्होंने इलाके की बेटियों के लिए एक आधुनिक टेक्निकल कॉलेज बनाने की घोषणा की. केजरीवाल ने कहा कि यह कॉलेज युवतियों को रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर देगा. तरन तारन की बेटियां अब किसी बड़े शहर नहीं जाएंगी, उनका भविष्य यहीं संवर जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

Zohran Mamdani, Arvind Kejriwal
'केजरीवाल मॉडल' अपनाकर चुनाव जीत गए ममदानी! न्यूयॉर्क में लागू होंगी ये योजाएं 
Arvind Kejriwal Chandigarh Sheeshmahal political clash in Punjab among AAP BJP Congress
केजरीवाल के आवास को लेकर AAP-BJP और कांग्रेस में विवाद, देखें पंजाब आजतक 
kejriwal in gujarat
'भाजपा अत्याचारी सरकार, इस बार इसे जाना होगा', किसान महापंचायत में बोले केजरीवाल 
मंगलवार को कृत्रिम बारिश के लिए हुई क्लाउड सीडिंग पर बोले केजरीवाल
'इस सरकार के सारे इंजन फेल...', दिल्ली में क्लाउड सीडिंग फेल होने पर केजरीवाल ने साधा निशाना  
kejriwal leads chhath puja at yamuna ghats with ministers
'केजरीवाल गया...यमुना से झाग गया', बोले कपिल मिश्रा 

तीसरी गारंटी में उन्होंने अपराध और गैंगस्टर संस्कृति पर सख्त रुख दिखाया. उन्होंने कहा कि तरन तारन के गैंगस्टर और बदमाश या तो पंजाब छोड़ दें या फिर उनका भी सफाया कर दिया जाएगा.

Advertisement

'तीन सालों में 56 हजार सरकारी नौकरियां दीं'

केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने पिछले तीन सालों में 56,000 से अधिक सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर दी हैं और पंजाब के लाखों घरों को बिजली बिल शून्य करने का लाभ मिला है. उन्होंने कहा कि AAP की राजनीति काम, शिक्षा और सुरक्षा पर केंद्रित है, जबकि विपक्ष जाति और धर्म की राजनीति में उलझा हुआ है.

पूर्व दिल्ली सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राजा वारिंग के दिवंगत बुटा सिंह के खिलाफ दिए गए कथित जातिवादी बयान ने कांग्रेस की मानसिकता को उजागर किया है. उन्होंने कहा, “जो लोग जाति देखकर नेताओं का अपमान करते हैं, वे पंजाब की तरक्की नहीं चाहते.”

तरन तारन उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. यह सीट जून में AAP विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हुई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement