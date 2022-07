होशियारपुर में बारिश के बीच बन रही थी सड़क, PWD के चार अफसर सस्पेंड, देखें Video

पंजाब के होशियारपुर में बारिश के बीच सड़क बनाने का मामला सामने आया है. इस दौरान एक शख्स ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पीडब्ल्यूडी के चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है.

न्यूज एजेंसी की ओर से जारी वीडियो में दिख रहा है कि बारिश के बीच पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी ताबड़तोड़ सड़क बना रहे हैं. इस दौरान एक युवक वहां पहुंचता है और वीडियो बनाने लगता है. युवक बार-बार कर्मचारियों से बारिश के रूकने और सड़क पर जमा पानी के निकलने का इंतजार करने को कहता है लेकिन कर्मचारी नहीं रूकते हैं.

#WATCH | Four officers of PWD suspended by Punjab government after a video of road construction from Punjab's Hoshiarpur during rainfall goes viral pic.twitter.com/osKT6kMflG