Punjab : पंजाब में सिद्धू पर फूटा पंजाब यूथ कांग्रेस चीफ का गुस्सा, भाषण के बीच टोका, जानें क्या है पूरा मामला

चंडीगढ़ में गुरुवार को बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया था. इस दौरान जब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भाषण देना शुरू किया तो वहां पर हंगामा हो गया. दरअसल चंडीगढ़ में सिद्धू ने अपने भाषण के दौरान कहा कि वो किसी का नाम नहीं लेना चाहते लेकिन कांग्रेस में ही कुछ नेता ऐसे भी हैं, जिनके घरों से पैसे बरामद हुआ. उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को बेईमान कहा. सिद्धू ने कहा कि कुछ चेहरों के चलते कांग्रेस हारी, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहता. तभी पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बरिंदर सिंह ढिल्लों ने सिद्धू को टोकते हुए कहा दिया कि आप नाम लीजिए कौन हैं वो लोग? ढिल्लों के विरोध के बाद नवजोत सिंह सिद्धू धरने स्थल से निकल गए.

