पंजाब: RSS कार्यकर्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा की हत्या में शामिल मुख्य शूटर बादल का एनकाउंटर करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस हथियारों की बरामदगी और आरोपी के साथियों की गिरफ्तारी के लिए श्मशान घाट पहुंची थी. पुलिस को देखते ही बादल के दो साथियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी.

इस मुठभेड़ के दौरान नवीन अरोड़ा हत्याकांड के मुख्य आरोपी बादल को पुलिस ने गिरफ्तार किया. मुठभेड़ में एक हेड कॉन्स्टेबल को गोली लगने से चोट आई है.

आरोपी बादल पुत्र किशन निवासी बस्ती बटिया वाली नवीन अरोड़ा हत्याकांड का मुख्य आरोपी है. मुठभेड़ में घायल हुए आरोपी बादल और घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल फ़ाज़िल्का ले जाया गया. बादल हुडी पहने हुए था.

श्मशान घाट पर हुई मुठभेड़

पंजाब पुलिस की टीम हथियारों की बरामदगी और नवीन अरोड़ा हत्याकांड में शामिल आरोपियों के साथियों की गिरफ्तारी के लिए श्मशान घाट पहुंची थी. पुलिस के वहां पहुंचते ही मुख्य शूटर बादल के दो साथियों ने उन पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी बादल गिरफ्तार हो गया.

इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम का एक हेड कॉन्स्टेबल गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

