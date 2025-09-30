‘दुनिया का पसंदीदा गंतव्य बनेगा पंजाब’, CM मान ने उद्योग जगत के दिग्गजों को दिया निवेश का आमंत्रण

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उद्योग जगत के दिग्गजों को पंजाब में निवेश का खुला आमंत्रण देते हुए कहा कि राज्य आज अपनी उद्योग-हितैषी नीतियों और पारदर्शी व्यवस्था के कारण दुनिया भर में तेजी से पसंदीदा निवेश गंतव्य बन रहा है.

उद्योगपतियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल 1.5% भूमि होने के बावजूद पंजाब देश की जीडीपी में 3% योगदान देता है. मान ने दावा किया कि राज्य में पिछले ढाई साल में 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनसे लगभग 4.7 लाख नौकरियों के सृजन की संभावना है.

उन्होंने कहा कि राज्य मनोरंजन और पर्यटन उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके लिए फिल्म सिटी की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि यहां फ़िल्म उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं.

निवेश और रोजगार के आंकड़े

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मार्च 2022 से पंजाब को 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 4.7 लाख से अधिक नौकरियों के सृजन की संभावना है. उन्होंने बताया कि नेस्ले, कारगिल, डीनोन जैसी कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां राज्य में परिचालन कर रही हैं, जो पंजाब की क्षमता में उनके विश्वास को दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योगों के लिए ‘फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल’ और ‘राइट टू बिजनेस एक्ट’ जैसे सुधार लागू किए हैं, जिनके जरिए निवेशकों को 5 दिन में सिद्धांत अनुमोदन उपलब्ध कराया जाता है. सीएम ने कहा कि उद्योग-सरकार साझेदारी ही सफलता की कुंजी है और इसी सोच के साथ नई औद्योगिक नीति तैयार की गई है.

मुख्यमंत्री ने सभी उद्योगपतियों को आमंत्रित किया कि वे 13-15 मार्च 2026 को मोहाली में होने वाले प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन में शामिल हों. उनका कहना था कि यह मंच राज्य की क्षमता को प्रदर्शित करने और नए अवसरों की खोज के लिए आदर्श अवसर होगा.

