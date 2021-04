No Exams: इस राज्य में बिना परीक्षा दिए प्रमोट होंगे 5वीं-8वीं-10वीं के छात्र, 12वीं बोर्ड एग्जाम पर बाद में फैसला

पंजाब में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 5वीं, 8वीं और 10वीं के छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला किया है. सरकार के मुताबिक 5वीं, 8वीं और 10वीं क्लास के बच्चों की परीक्षा नहीं होगी और बिना परीक्षा के ही अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे. पंजाब सरकार पहले ही 12वीं के परीक्षा को आगे के लिए स्थगित कर चुकी है.

राज्य सरकार के मुताबिक 12वीं क्लास की परीक्षा पर फैसला कोरोना की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा. फिलहाल राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 3,329 नए मामले सामने आए हैं और 63 लोगों की मौत हुई है.

Amid continuing #COVID surge, CM @capt_amarinder Singh announced that all Class 5, 8 and 10 students be promoted to next class, without taking any examination, decision on Class 12 PSEB exams, which have already been postponed, to be taken later, based on the emerging situation.