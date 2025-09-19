scorecardresearch
 

रिसॉर्ट से चल रहा था साइबर ठगी का धंधा, 38 गिरफ्तार, 40 लैपटॉप और 10 लाख कैश बरामद

पंजाब पुलिस ने कपूरथला साइबर सेल और फगवाड़ा शहर थाना की संयुक्त कार्रवाई में फगवाड़ा के एक रिसॉर्ट से चल रहे अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. 38 लोगों को गिरफ्तार कर 40 लैपटॉप, 67 मोबाइल और 10 लाख रुपये नकद बरामद किए गए. गिरोह अमेरिका और कनाडा के लोगों को सॉफ़्टवेयर सॉल्यूशन के नाम पर ठग रहा था. मामला BNS और आईटी एक्ट के तहत दर्ज कर आगे की जांच जारी है.

फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ (Photo: AI-generated)
पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फगवाड़ा स्थित एक रिसॉर्ट से चल रहे अंतरराज्यीय साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने छापा मारकर 38 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं. यह छापा कपूरथला साइबर सेल और फगवाड़ा थाने की संयुक्त टीम ने गुरुवार देर रात मारा.

कई राज्यों के लोग इस फर्जीवाड़ा में थे शामिल

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी पंजाब, दिल्ली, नागालैंड, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से ताल्लुक रखते हैं. आरोपियों को पुलिस ने एक बस से कपूरथला ले जाकर पूछताछ शुरू की है.

सॉफ़्टवेयर सॉल्यूशन के नाम पर ठगी

सूत्रों का कहना है कि यह गिरोह अमेरिका और कनाडा के नागरिकों को सॉफ़्टवेयर सॉल्यूशन देने के नाम पर ठग रहा था. यह लोग मासूम लोगों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक कर उनसे भारी रकम ऐंठते थे. गिरोह के सरगना ने रिसॉर्ट को लीज पर लेकर अवैध कॉल सेंटर चलाया था. यहां कई लोगों को कॉलिंग और तकनीकी सपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया था.

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार तड़के दर्ज की गई एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धोखाधड़ी से जुड़ी धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया है. छापे के दौरान पुलिस ने 40 लैपटॉप, 67 मोबाइल फोन और करीब 10 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं.

लंबे समय से रडार पर था यह गिरोह

अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर की गई. अब पुलिस आरोपियों के नेटवर्क और उनके विदेशी संपर्कों की पड़ताल कर रही है. साथ ही बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजेक्शन की भी जांच की जा रही है ताकि ठगी की रकम की पूरी ट्रेल सामने आ सके.

इस बड़ी कार्रवाई से साइबर अपराध में लिप्त गिरोहों में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने दावा किया है कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों को कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

 

लेटेस्ट

