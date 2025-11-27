scorecardresearch
 

पंजाब: बाइक सवार बदमाशों ने AAP नेता के घर पर दागीं 23 गोलियां, संदिग्ध पर्ची बरामद

फगवाड़ा में आम आदमी पार्टी के नेता दलजीत सिंह राजू के घर पर तड़के अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया. बाइक सवार दो हमलावरों ने करीब 23 राउंड गोलियां चलाईं. घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन घर की खिड़कियों और दरवाजों के शीशे टूट गए. मौके से एक संदिग्ध स्लिप भी मिली है. पुलिस ने जांच तेज कर दी है और हमलावरों की तलाश में दबिश दे रही है.

AAP नेता के घर पर फायरिंग (Photo: Screengrab)
पंजाब के फगवाड़ा में गुरुवार तड़के एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां दो बाइक सवार हमलावरों ने आम आदमी पार्टी के नेता और 'नशा विरुद्ध युद्ध' अभियान के फगवाड़ा संयोजक दलजीत सिंह राजू के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की.

रिपोर्ट के मुताबित घटना फगवाड़ा जंडियाला रोड स्थित दरवेश पिंड गांव के पास लगभग 1:13 बजे हुई. फायरिंग के दौरान करीब 23 राउंड गोलियां दागी गईं, जिससे घर की खिड़कियों और दरवाजों के शीशे चकनाचूर हो गए. गनीमत यह रही कि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

AAP नेता दलजीत सिंह राजू के घर पर फायरिंग

दलजीत सिंह राजू, जो होशियारपुर से आप सांसद राज कुमार छब्बेवाल के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने बताया कि रात में तेज आवाज सुनकर पहले उन्हें लगा किसी ने पटाखे चलाए हैं लेकिन उनकी पत्नी ने खिड़की से देखा कि दो हथियारबंद व्यक्ति उनके घर पर गोलियां चला रहे थे. इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन कर मदद मांगी.

बदमाशों ने  23 गोलियां बरसाई

फगवाड़ा की सब–डिविजनल एसपी माधवी शर्मा ने मौके पर पहुंचकर बताया कि कुल लगभग 23 गोलियां चलाई गईं. गोलियों के निशान घर की दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों पर साफ दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और पुलिस टीमों को कई स्थानों पर छापेमारी के लिए भेजा गया है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार, वारदात स्थल से अंग्रेजी में लिखा एक हस्तलिखित स्लिप मिला है, जिसमें एक गैंग का नाम और 5 करोड़ रुपये की राशि का जिक्र है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह फिरौती की मांग है या हमलावरों द्वारा दिया गया कोई संदेश.

जब दलजीत सिंह राजू से पूछा गया कि क्या उन्हें पहले कभी धमकी या फिरौती कॉल मिली है, तो उन्होंने साफ इनकार किया. उन्होंने कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और उन्हें न तो पहले कोई धमकी मिली, न ही किसी गिरोह से कोई संपर्क हुआ.

 

