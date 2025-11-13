scorecardresearch
 

पंजाब: राजनीति दबाव या निजी परेशानी? मोगा के AAP सरपंच ने खुद को गोली मारकर दी जान

पंजाब के मोगा जिले के धर्मकोट कस्बे के गांव बस्ती भाटेके में आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच जसवंत सिंह (30) ने अपने घर में लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना बुधवार रात की है. जसवंत तीन बच्चों के पिता थे. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बताया कि प्रारंभिक जांच में मानसिक परेशानी की बात सामने आई है.

तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया.(Photo: Screengrab)
पंजाब के मोगा जिले के कस्बा धर्मकोट के गांव बस्ती भाटेके में बुधवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई. गांव के मौजूदा सरपंच जसवंत सिंह (30 वर्ष) ने अपने घर में ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. गोली की आवाज सुनते ही घर में अफरा-तफरी मच गई. परिजन जब कमरे में पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था. उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि जसवंत सिंह खून से लथपथ हालत में पड़े थे. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

जानकारी के अनुसार, जसवंत सिंह आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे और गांव के मौजूदा सरपंच थे. उन्हें गांव वालों ने सर्वसम्मति से चुना था. जसवंत तीन बच्चों के पिता थे. बताया गया कि रात के समय खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में गए और कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज आई. परिवार को यह समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया. पूरा गांव इस खबर से सदमे में है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही धर्मकोट थाना प्रभारी गुरमेल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है. अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि सरपंच ने आत्महत्या क्यों की.

एसएचओ गुरमेल सिंह ने बताया कि मृतक के पिता के बयान के आधार पर बीएनएस की धारा 194 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या जसवंत सिंह किसी निजी या मानसिक परेशानी से जूझ रहे थे.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

तन्मय सोमानता की रिपोर्ट.
