लुधियाना: हौजरी कारोबारी की कोठी में लगी भीषण आग, दादी-पोते की मौत

लुधियाना के भारत नगर चौक के पास हौजरी कारोबारी की कोठी में भीषण आग लग गई. हादसे में एक बुजुर्ग महिला और उसके पोते की धुएं में दम घुटने से मौत हो गई. फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, इलाके में अफरातफरी का माहौल रहा.

कारोबारी के घर में लगी आग (Photo: Representational)
कारोबारी के घर में लगी आग (Photo: Representational)

लुधियाना के भारत नगर चौक के पास सोमवार सुबह हौजरी कारोबारी रजत चोपड़ा की कोठी में अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा ग्राउंड फ्लोर धुएं से भर गया. परिवार में कुल 9 लोग थे, जिन्हें लोगों की मदद से बाहर निकाला गया. लेकिन एक बुजुर्ग महिला और एक बच्चा अंदर ही फंसे रह गए.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग सबसे पहले कोठी के नीचे रखे धागे के माल में लगी और धीरे-धीरे पूरे घर में फैल गई. घर के बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया लेकिन बुजुर्ग और बच्चा धुएं में दम घुटने से बेहोश हो गए. जब तक उन्हें बाहर निकाला जाता, उनकी मौत हो चुकी थी.

कारोबारी के घर में लगी भीषण आग

फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. इलाके में अफरातफरी मच गई और लोगों को एहतियातन आसपास के घरों से बाहर निकाल दिया गया.

परिवार के दो सदस्यों की मौत 

बीजेपी के विधानसभा उम्मीदवार जीवन गुप्ता भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि परिवार उनका परिचित है और उन्होंने खुद लोगों को बाहर निकालने में मदद की. पार्षद रुचि गुलाटी ने कहा कि सुबह करीब पौने नौ बजे उन्हें आग की सूचना मिली. इंस्पेक्टर विक्रमजीत सिंह घुम्मण ने बताया कि घर के नीचे धागे का कारोबार चलता है. शॉर्ट सर्किट से आग लगी और इस हादसे में दादी-पोते की जान चली गई. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.
 

