scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लुधियाना में साइकिल फैक्ट्री में भीषण धमाका, आग से झुलसकर वर्कर की मौत

लुधियाना के गिल रोड पर बच्चों की साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री में शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया. फैक्ट्री में आग लगने और भट्टी (बॉयलर) फटने से एक वर्कर की मौत हो गई, जबकि एक घायल हुआ है. धमाका इतना जोरदार था कि कर्मचारी घबराकर बाहर भागे. सूचना पर दमकल टीम पहुंची और आग पर काबू पाया.

Advertisement
X
बॉयलर फटने से हुआ हादसा.(Photo: Screengrab)
बॉयलर फटने से हुआ हादसा.(Photo: Screengrab)

लुधियाना के गिल रोड पर बच्चों की साइकिल बनाने वाली एक फैक्ट्री में शनिवार देर शाम लगभग सात बजे बड़ा हादसा हो गया. फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसमें एक वर्कर की झुलसकर मौत हो गई. वहीं एक अन्य वर्कर घायल हुआ है और कुछ वर्करों के जख्मी होने की भी जानकारी सामने आई है. घटना के बाद फैक्ट्री में अफरा-तफरी मच गई और वर्कर घबराकर बाहर की ओर दौड़ पड़े.

धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग भी डर गए और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी. शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: लुधियाना एनकाउंटर में बड़ा खुलासा, पाक-ISI से जुड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़, लॉरेंस गैंग और सलमान खान के घर फायरिंग केस से है कनेक्शन

सम्बंधित ख़बरें

Swapan Sharma Commissioner Of Police, Ludhiana
लुधियाना एनकाउंटर में बड़ा खुलासा, सलमान खान के घर फायरिंग केस से है कनेक्शन 
लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर की खबर है (Photo: Screengrab)
पंजाब के लुधियाना में दो आतंकियों का एनकाउंटर, टेरर ग्रुप बब्बर खालसा से जुड़े हैं तार 
ludhiana police foiled big terrorist conspiracy in punjab
लुधियाना में आतंकी साजिश का खुलासा, देखें पंजाब आजतक 
Ludhiana Police foiled a major terrorist plot to terrorise Punjab and arrested 10 suspects
पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम... 10 संदिग्ध गिरफ्तार, रच रहे थे ग्रेनेड हमले की साजिश 
मॉड्यूल के खिलाफ जांच में पंजाब पुलिस एक्टिव
पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का भंडाफोड़, 10 आतंकी गिरफ्तार 

वर्करों ने बताया– भट्टी/बॉयलर फटने से हुआ हादसा

फैक्ट्री के कई वर्करों का कहना है कि हादसा भट्टी यानी बॉयलर फटने से हुआ है. धमाके के बाद आग तेजी से फैल गई और कुछ ही मिनटों में पूरा हिस्सा धुएं से भर गया. वर्करों ने बताया कि वे कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आग ने बड़ा रूप ले लिया.

Advertisement

पुलिस और फायर टीम घटना की जांच में जुटी है. फैक्ट्री में नुकसान का अभी आकलन किया जा रहा है. मृत व घायल वर्कर के परिवार को घटना की जानकारी दे दी गई है. अधिकारियों ने कहा है कि हादसे के वास्तविक कारण का पता जांच के बाद ही चलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement