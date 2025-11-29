लुधियाना में साइकिल फैक्ट्री में भीषण धमाका, आग से झुलसकर वर्कर की मौत

लुधियाना के गिल रोड पर बच्चों की साइकिल बनाने वाली एक फैक्ट्री में शनिवार देर शाम लगभग सात बजे बड़ा हादसा हो गया. फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसमें एक वर्कर की झुलसकर मौत हो गई. वहीं एक अन्य वर्कर घायल हुआ है और कुछ वर्करों के जख्मी होने की भी जानकारी सामने आई है. घटना के बाद फैक्ट्री में अफरा-तफरी मच गई और वर्कर घबराकर बाहर की ओर दौड़ पड़े.

धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग भी डर गए और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी. शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

वर्करों ने बताया– भट्टी/बॉयलर फटने से हुआ हादसा

फैक्ट्री के कई वर्करों का कहना है कि हादसा भट्टी यानी बॉयलर फटने से हुआ है. धमाके के बाद आग तेजी से फैल गई और कुछ ही मिनटों में पूरा हिस्सा धुएं से भर गया. वर्करों ने बताया कि वे कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आग ने बड़ा रूप ले लिया.

पुलिस और फायर टीम घटना की जांच में जुटी है. फैक्ट्री में नुकसान का अभी आकलन किया जा रहा है. मृत व घायल वर्कर के परिवार को घटना की जानकारी दे दी गई है. अधिकारियों ने कहा है कि हादसे के वास्तविक कारण का पता जांच के बाद ही चलेगा.

