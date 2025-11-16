scorecardresearch
 

Feedback

सोशल मीडिया पर दोस्ती, धार्मिक यात्रा का बहाना... 48 साल की सरबजीत PAK जाकर बनी नूर हुसैन, रचाया निकाह

गुरुनानक पर्व पर पाकिस्तान गई भारतीय सिख महिला सरबजीत कौर जत्थे के साथ लौटने के बजाय लाहौर में इस्लाम कबूल कर नासिर हुसैन से शादी कर गई. वहां की पुलिस के अनुसार यह उसकी मर्जी से हुआ. भारत में उसकी गुमशुदगी और पुराने धोखाधड़ी मामलों की जांच चल रही है.

Advertisement
X
सरबजीत कौर ने वीडियो जारी कर कहा- नासिर हुसैन से प्यार करती हूं (Representative Photo- Gemini)
सरबजीत कौर ने वीडियो जारी कर कहा- नासिर हुसैन से प्यार करती हूं (Representative Photo- Gemini)

गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर तीर्थयात्रियों के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई 48 साल की सरबजीत कौर नाम की एक भारतीय सिख महिला भारत वापस नहीं लौटी है. लाहौर पुलिस ने शनिवार को बताया कि महिला ने इस्लाम कबूल कर लिया है और नासिर हुसैन नाम के स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर ली है जिससे वह सोशल मीडिया पर मिली थी.

सरबजीत कौर उन लगभग 2,000 भारतीय सिख तीर्थयात्रियों में शामिल थीं, जो नवंबर की शुरुआत में वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान गए थे. जत्था 13 नवंबर को लौट आया, लेकिन कौर लापता पाई गईं.

लाहौर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "कौर ने 4 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचने के एक दिन बाद शेखूपुरा जिले के नासिर हुसैन से निकाह कर लिया और घोषणा की कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और शादी की."

सम्बंधित ख़बरें

Asim Munir
पाकिस्तान के संविधान पर मुनीर कर रहे कब्जा? विरोध में अब लाहौर हाईकोर्ट के जज का इस्तीफा 
Pakistan Ukraine Drone Deal
ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अब भी... तुर्की नहीं इस देश से ड्रोन लेगा PAK, भारत की पैनी नजर 
pak vs sri lanka
इस्लामाबाद में ब्लास्ट के बाद खौफ में श्रीलंकाई क्रिकेटर, मुनीर ने दी सुरक्षा की गारंटी, सेना तैनात 
Two senior Supreme Court judges resigned in protest against the 27th Constitutional Amendment in Pakistan
'संविधान की कब्र पर...', PAK सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने दिया इस्तीफा 
CPEC योजना को लेकर क्या बोला पाकिस्तान (Photo: Reuters)
'CPEC का फायदा उठाने में रहे फेल...', चीन के प्रोजेक्ट पर फूटा PAK का गुस्सा 

PTI को मिली निकाहनामा की कॉपी के अनुसार, कौर (जिनका मुस्लिम नाम अब नूर है) ने नासिर हुसैन से शादी की है, जो शेखूपुरा के फारूकाबाद इलाके का रहने वाला है.

ये भी पढ़ें: पंजाब से PAK गई सिख महिला लापता... क्या इस्लाम धर्म अपनाया? जांच में जुटी एजेंसियां

सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती
सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में, कौर ने कहा कि वह नासिर हुसैन से प्यार करती है और नौ साल से सोशल मीडिया के माध्यम से उसे जानती है. उसने यह भी बताया कि वह एक तलाकशुदा है और उससे शादी करना चाहती थी. कोर्ट में कौर ने बयान दिया कि किसी ने उसका अपहरण नहीं किया है और उसने नासिर हुसैन से "खुशी-खुशी शादी की है." 

Advertisement

उधर,पंजाब के कपूरथला जिले में पुलिस उसकी गुमशुदगी की जांच कर रही है. कपूरथला के सहायक पुलिस अधीक्षक धीरेंद्र वर्मा ने बताया कि महिला की गुमशुदगी की जांच चल रही है, लेकिन धर्मांतरण की कोई जानकारी नहीं है. एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि कौर के खिलाफ पहले से ही धोखाधड़ी और जालसाजी के तीन मामले दर्ज हैं.

पाकिस्तानी सरकार से मांगी सुरक्षा

इस बीच, वीडियो में कौर ने यह भी दावा किया कि शादी के बाद "कुछ लोगों" ने नासिर के घर में घुसकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया. उन्होंने पाकिस्तान सरकार से पति के साथ उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया है. 

यह इस तरह की पहली घटना नहीं है. 2018 में भी, होशियारपुर जिले की किरण बाला पाकिस्तान में लापता हो गई थीं और बाद में इस्लाम कबूल कर एक पाकिस्तानी शख्स से शादी कर ली थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Advertisement