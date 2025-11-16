सोशल मीडिया पर दोस्ती, धार्मिक यात्रा का बहाना... 48 साल की सरबजीत PAK जाकर बनी नूर हुसैन, रचाया निकाह

गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर तीर्थयात्रियों के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई 48 साल की सरबजीत कौर नाम की एक भारतीय सिख महिला भारत वापस नहीं लौटी है. लाहौर पुलिस ने शनिवार को बताया कि महिला ने इस्लाम कबूल कर लिया है और नासिर हुसैन नाम के स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर ली है जिससे वह सोशल मीडिया पर मिली थी.

सरबजीत कौर उन लगभग 2,000 भारतीय सिख तीर्थयात्रियों में शामिल थीं, जो नवंबर की शुरुआत में वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान गए थे. जत्था 13 नवंबर को लौट आया, लेकिन कौर लापता पाई गईं.

लाहौर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "कौर ने 4 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचने के एक दिन बाद शेखूपुरा जिले के नासिर हुसैन से निकाह कर लिया और घोषणा की कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और शादी की."

PTI को मिली निकाहनामा की कॉपी के अनुसार, कौर (जिनका मुस्लिम नाम अब नूर है) ने नासिर हुसैन से शादी की है, जो शेखूपुरा के फारूकाबाद इलाके का रहने वाला है.

सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती

सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में, कौर ने कहा कि वह नासिर हुसैन से प्यार करती है और नौ साल से सोशल मीडिया के माध्यम से उसे जानती है. उसने यह भी बताया कि वह एक तलाकशुदा है और उससे शादी करना चाहती थी. कोर्ट में कौर ने बयान दिया कि किसी ने उसका अपहरण नहीं किया है और उसने नासिर हुसैन से "खुशी-खुशी शादी की है."

उधर,पंजाब के कपूरथला जिले में पुलिस उसकी गुमशुदगी की जांच कर रही है. कपूरथला के सहायक पुलिस अधीक्षक धीरेंद्र वर्मा ने बताया कि महिला की गुमशुदगी की जांच चल रही है, लेकिन धर्मांतरण की कोई जानकारी नहीं है. एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि कौर के खिलाफ पहले से ही धोखाधड़ी और जालसाजी के तीन मामले दर्ज हैं.

पाकिस्तानी सरकार से मांगी सुरक्षा

इस बीच, वीडियो में कौर ने यह भी दावा किया कि शादी के बाद "कुछ लोगों" ने नासिर के घर में घुसकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया. उन्होंने पाकिस्तान सरकार से पति के साथ उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया है.

यह इस तरह की पहली घटना नहीं है. 2018 में भी, होशियारपुर जिले की किरण बाला पाकिस्तान में लापता हो गई थीं और बाद में इस्लाम कबूल कर एक पाकिस्तानी शख्स से शादी कर ली थी.

