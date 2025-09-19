मोहाली में फोर्टिस अस्पताल करेगा 950 करोड़ का निवेश, 5 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि फोर्टिस हेल्थकेयर मोहाली में अपने मौजूदा अस्पताल का विस्तार करने के लिए 950 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करेगा. इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 5000 युवाओं को रोज़गार मिलेगा. इस विस्तार के तहत कई नए बेड जोड़े जाएंगे और इसे एक विश्वस्तरीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में डेवलप किया जाएगा.

संजीव अरोड़ा ने कहा कि फोर्टिस अस्पताल मोहाली का नया एकीकृत हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स 13.4 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला होगा. साथ ही कहा कि फोर्टिस का जमीन संबंधी पुराना विवाद थी, उसका समाधान कर दिया गया है.

ये प्रोजेक्ट 2500 से ज्यादा लोगों को सीधे और 2200 से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा. इससे पंजाब उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल टूरिज्म का केंद्र बनेगा. संजीव अरोड़ा ने आगे कहा कि राज्य सरकार स्वस्थ और जीवंत पंजाब के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है.

मंत्री संजीव अरोड़ा ने पंजाब में फोर्टिस हेल्थकेयर के निवेश और विस्तार योजना का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू और बाढ़ के बाद फैली बीमारियों की रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है., क्योंकि फ्लडिंग में कई पशुओं की मौत हुई थी, इससे बीमारियां उत्पन्न हुईं. उन्होंने कहा कि पंजाब अब मेडिकल एक्सीलेंस का केंद्र बन रहा है.

