तरन तारन: बदमाशों ने स्कूल के बाहर फायरिंग कर फैलाई दहशत, पुलिस ने घेराबंदी कर चार बदमाशों को मुठभेड़ में किया घायल

पंजाब के तरन तारन जिले में शुक्रवार को अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई. सुबह बाइक सवार बदमाशों ने भिक्खीविंड के चौपड़ा अस्पताल और सेंट कबीर स्कूल के बाहर फायरिंग कर दहशत फैलाई. दोनों जगहों से गैंगस्टर प्रभ दासूवाल द्वारा फिरौती मांगी गई थी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई. दासूवाल के नजदीकी बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी गई. पुलिस को जानकारी मिली कि गैंगस्टर के चार गुर्गे गांव दसूवाल के पास छिपे हुए हैं. इसके बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया.

स्कूल के बाहर फायरिंग से फैली दहशत

एसएसपी रवजोत ग्रेवाल के मुताबिक पुलिस ने जब आरोपियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चारों बदमाशों को घायल कर काबू कर लिया.

मुठभेड़ में चार बदमाश घायल

घायल बदमाशों की पहचान रणदीप सिंह, मनदीप सिंह, गुरजंट सिंह और जगशीर सिंह निवासी तरनतारन के रूप में हुई है. पुलिस ने घटनास्थल से तीन पिस्टल बरामद किए. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और बाकी फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है.

(रिपोर्ट- मनीष शर्मा)

