फरीदकोट: दासूवाल गैंग के तीन गुर्गे गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद दबोचे गए शूटर

फरीदकोट पुलिस ने गैंगस्टर प्रभ दासूवाल गिरोह के तीन गुर्गों को गिरफ्तार किया. मुख्य शूटर को पकड़ने से पहले पुलिस और बदमाशों के बीच छह राउंड फायरिंग हुई. गैंग के सरगना प्रभ देसूवाल के कहने पर आरोपी अर्शदीप टारगेट किलिंग करता था. पुलिस ने उनके पास से दो पिस्टल सहित कई हथियार बरामद किए. तीनों पर पहले से गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं.

टारगेट किलिंग के लिए दिया जाता था निर्देश.(Photo: Prem Passi/ITG)
फरीदकोट पुलिस ने गैंगस्टर प्रभ दासूवाल गिरोह के तीन गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी से पहले गिरोह के मुख्य शूटर और पुलिस के बीच करीब छह राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद उसे काबू किया गया. पुलिस के मुताबिक यह शूटर लंबे समय से सक्रिय था और कई वारदातों में शामिल रहा है.

जांच में सामने आया कि गैंगस्टर प्रभ देसूवाल के इशारे पर आरोपित अर्शदीप सिंह टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देता था. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह इलाके में लगातार डर फैलाने और सुपारी लेकर हत्या जैसी वारदातें करता रहा है.

यह भी पढ़ें: पंजाब: फरीदकोट में भीषण सड़क हादसा, होंडा सिटी कार पेड़ से टकराई, दो महिलाओं और 11 वर्षीय बच्चे सहित 3 की मौत

हथियारों की बड़ी बरामदगी

गिरफ्तार आरोपितों के पास से दो पिस्टल समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि पकड़े गए तीनों के खिलाफ पहले से ही गंभीर अपराधों से जुड़े मामले दर्ज हैं. अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद गिरोह की कई और गतिविधियों का खुलासा होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: पंजाब: फरीदकोट में अधिकारियों ने रुकवाई नाबालिग लड़की की शादी, कहा- जरूरी है हर बच्चे के अधिकारों की रक्षा

