फरीदकोट: दासूवाल गैंग के तीन गुर्गे गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद दबोचे गए शूटर

फरीदकोट पुलिस ने गैंगस्टर प्रभ दासूवाल गिरोह के तीन गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी से पहले गिरोह के मुख्य शूटर और पुलिस के बीच करीब छह राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद उसे काबू किया गया. पुलिस के मुताबिक यह शूटर लंबे समय से सक्रिय था और कई वारदातों में शामिल रहा है.

जांच में सामने आया कि गैंगस्टर प्रभ देसूवाल के इशारे पर आरोपित अर्शदीप सिंह टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देता था. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह इलाके में लगातार डर फैलाने और सुपारी लेकर हत्या जैसी वारदातें करता रहा है.

हथियारों की बड़ी बरामदगी

गिरफ्तार आरोपितों के पास से दो पिस्टल समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि पकड़े गए तीनों के खिलाफ पहले से ही गंभीर अपराधों से जुड़े मामले दर्ज हैं. अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद गिरोह की कई और गतिविधियों का खुलासा होने की संभावना है.

