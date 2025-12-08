scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पंजाब का CM बनने के लिए 500 करोड़...', नवजोत कौर सिद्धू के बयान से सियासी पारा हाई

नवजोत कौर सिद्धू के बयान से राजनीतिक बखेड़ा शुरू हो गया है और पंजाब कांग्रेस यूनिट के अंदरूनी कलह फिर से सामने आई है. भाजपा ने इस बयान को तुरंत लपक लिया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे पार्टी के अंदर संस्थागत भ्रष्टाचार का सबूत बताया.

Advertisement
X
नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस में अंदरूनी कलह का भी आरोप लगाया (File Photo- ITG)
नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस में अंदरूनी कलह का भी आरोप लगाया (File Photo- ITG)

कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू के सनसनीखेज बयान ने पंजाब की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने दावा किया कि पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ रुपये का सूटकेस चाहिए, जिसके बिना किसी को शीर्ष पद नहीं मिलता.

नवजोत कौर का यह बयान उस समय आया, जब उन्होंने कहा कि उनके पति और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू तभी सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे, जब कांग्रेस उन्हें आधिकारिक रूप से सीएम पद का चेहरा घोषित करेगी.

उनके इस बयान से राजनीतिक बखेड़ा शुरू हो गया है और पंजाब कांग्रेस यूनिट के अंदरूनी कलह फिर से सामने आई है.

सम्बंधित ख़बरें

Virender Sehwag
'मुल्तान के सुल्तान' सहवाग ही नहीं... इन 4 क्रिकेटर का भी है 20 अक्टूबर से खास कनेक्शन 
Navjot singh sidhu kapil sharma
'सिर पर बाल नहीं थे...', सिद्धू ने याद किए कपिल शर्मा के पुराने दिन 
Matthew Breetzke
South Africa के Matthew Breetzke ने रचा इतिहास! 
Siddhu On Gambhir
Siddhu ने Gambhir के आलोचकों पर बोला हमला! 
Navjot Singh Siddhu
Team India के मैनेजमेंट पर भड़के Siddhu! 

गवर्नर से मिलने के बाद दिया बयान

शनिवार को गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नवजोत कौर ने कहा कि हम सिर्फ पंजाब की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास 500 करोड़ रुपये नहीं हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकें. उन्होंने दावा किया कि उनसे किसी ने पैसे की मांग नहीं की, लेकिन जो 500 करोड़ का सूटकेस देता है, वही सीएम बनता है.

Advertisement

उन्होंने पंजाब कांग्रेस पर अंदरूनी कलह का भी आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि कम से कम पांच नेता सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और वे सिद्धू को मौका नहीं देंगे. इसके बावजूद, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आधिकारिक तौर पर सिद्धू को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करती है तो वह राजनीतिक मोर्चे पर लौट आएंगे, वरना वे राजनीति के बाहर खुश हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं.

बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

भाजपा ने इस बयान को तुरंत लपक लिया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे पार्टी के अंदर संस्थागत भ्रष्टाचार का सबूत बताया. बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि नवजोत कौर का बयान दिखाता है कि भ्रष्टाचार नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक कांग्रेस को खा गया है.

उन्होंने कहा, "नवजोत कौर ने कहा है कि कोई भी CM बनने के बारे में तभी सोच सकता है जब उसके सूटकेस में 500 करोड़ रुपये हों. कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्ट तरीकों में डूबी हुई है."

वहीं पंजाब बीजेपी प्रमुख सुनील जाखड़ ने भी प्रतिक्रिया दी और दावे को कांग्रेस की लेन-देन वाली राजनीति के इतिहास से जोड़ा. जाखड़ ने कहा कि उन्होंने सुना है कि एक पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर पद हासिल करने के लिए 350 करोड़ रुपये दिए थे.

Advertisement

AAP सरकार पर भी हमला

जाखड़ ने मौका पाकर आम आदमी पार्टी सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने राज्य पुलिस को वर्दी वाले गुंडे बताते हुए आरोप लगाया कि पंजाब में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. उन्होंने सवाल उठाया कि पंजाब में इतने सारे सीनियर पुलिस अधिकारी क्यों हैं और कुछ अधिकारियों पर जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उन्होंने पंजाबियों से सिस्टम को ठीक करने के लिए बीजेपी को एक मौका देने की अपील की और कहा कि राज्य को जवाबदेही और मजबूत शासन की ज़रूरत है.

सिद्धू की राजनीतिक दूरी, बाहर की दुनिया में सक्रियता

बता दें कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सिद्धू पिछले कई महीनों से पार्टी में एक्टिव नहीं हैं, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रचार नहीं किया. इसके बाद वह IPL कमेंट्री में वापस आ गए हैं और हाल ही में अपना पर्सनल YouTube चैनल लॉन्च किया है.

नवजोत कौर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पंजाब कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले गुटबाजी से जूझ रही है. उनके बयानों ने अंदरूनी कलह और पार्टी में नेतृत्व की कमी को लोगों के सामने और ज़्यादा साफ कर दिया है. फिलहाल इस बयान पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement