चंडीगढ़ आयकर विभाग ने 500 करोड़ की टैक्स चोरी और हवाला चक्र का किया खुलासा

चंडीगढ़ आयकर विभाग ने उत्तरी भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. 35 स्थानों पर छापेमारी में 500 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी, हवाला नेटवर्क और बेनामी संपत्तियों में अवैध निवेश के सबूत मिले. ऑपरेशन ‘एंडगेम’ में 250 अफसरों ने 36 घंटे में अहम दस्तावेज जब्त किए. जांच अभी जारी है.

250 अफसरों ने 36 घंटे में अहम दस्तावेज जब्त किए. (Photo: Representational)
चंडीगढ़ आयकर विभाग ने उत्तरी भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. विभाग ने 35 ठिकानों पर छापेमारी करते हुए 500 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी का पता लगाया. जांच में यह भी सामने आया कि हवाला नेटवर्क और बेनामी संपत्तियों के जरिए अवैध कमाई को छुपाने का काम किया जा रहा था.

दरअसल, आयकर विभाग की टीमों ने इस ऑपरेशन का नाम ‘एंडगेम’ रखा था. इसमें 250 अफसरों की 18 टीमें पिछले 36 घंटों में सक्रिय रहीं और उत्तर भारत में 35 स्थानों पर छापे मार कर अवैध लेन-देन का खुलासा किया. अकेले चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली (ट्राई सिटी) में 19 जगह रेड की गई. जांच में हवाला चैनलों के जरिए किए गए पैसे के लेन-देन, बेनामी खातों का संचालन और अवैध संपत्तियों में निवेश के सबूत मिले हैं.

छापेमारी के दौरान ऑनलाइन बेटिंग कंपनियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए. सूत्रों के मुताबिक, इस नेटवर्क ने हाल ही में हुए भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान करोड़ों रुपये का सट्टा लगाया था. नेटवर्क ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सट्टेबाजी ऑपरेट करता है. आयकर विभाग ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं.

अधिकारियों का कहना है कि आगे और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है. इस कार्रवाई से न केवल बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का पर्दाफाश हुआ है, बल्कि अवैध जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ भी एक मजबूत संदेश गया है. जांच अभी जारी है और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. यह ऑपरेशन वित्तीय अपराधों के खिलाफ पैनी निगरानी और कठोर कदम उठाने की दिशा में गंभीर पहल है.

