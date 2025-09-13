scorecardresearch
 

1.7 किलो से अधिक हेरोइन और एक ड्रोन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, पंजाब बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई

पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ ने 24 घंटे में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को दबोचा और 1.7 किलो से अधिक हेरोइन तथा एक ड्रोन बरामद किया. अमृतसर, तरनतारन और फिरोजपुर में की गई इन कार्रवाइयों से सीमा पार से नशा तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम हुई. बीएसएफ ने बताया कि सभी ऑपरेशंस खुफिया इनपुट्स के आधार पर सफल हुए.

अमृतसर, तरनतारन और फिरोजपुर में बड़ी कार्रवाई.(Photo: Kamaljit Sandhu/ITG)
पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) ने पिछले 24 घंटे में बड़ी सफलता हासिल की है. खुफिया इनपुट्स के आधार पर की गई अलग-अलग कार्रवाइयों में बीएसएफ ने तीन तस्करों को गिरफ्तार किया और हेरोइन के तीन पैकेट तथा एक ड्रोन बरामद किया है. ये कार्रवाई अमृतसर, तरनतारन और फिरोजपुर जिलों में की गई.

अमृतसर जिले के रत्तनखुर्द गांव के पास बीएसएफ जवानों ने संदिग्ध उड़ते ऑब्जेक्ट को देखने के बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान खेतों से 590 ग्राम हेरोइन का एक पैकेट बरामद हुआ. वहीं, तरनतारन जिले के कलसियां गांव के पास बीएसएफ ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 560 ग्राम हेरोइन जब्त की. इसके अलावा, नौशेरा ढल्ला इलाके में भी ड्रोन गतिविधि के बाद 600 ग्राम हेरोइन बरामद की गई.

यह भी पढ़ें: अमृतसर: 8 किलो 187 ग्राम हेरोइन के साथ 5 युवक गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़े तार

इसी तरह फिरोजपुर जिले में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हुसैनीवाला बैराज के पास एक ड्रोन जब्त किया. गौरतलब है कि शुक्रवार को भी यहां नौ पैकेट हेरोइन बरामद किए गए थे और दो तस्कर पकड़े गए थे. इसके अलावा खालड़ा क्षेत्र में रात के अभियान के दौरान दो संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जो ड्रोन से गिरे पैकेट को उठाने की कोशिश कर रहे थे.

अमृतसर

बीएसएफ की इन लगातार कामयाबियों से एक बार फिर साबित हुआ है कि सीमा सुरक्षा बल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने और नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए हर वक्त चौकस है. बीएसएफ अधिकारियों ने कहा कि सीमा पार से नशीले पदार्थों की सप्लाई रोकना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में अभियान लगातार जारी रहेगा.

---- समाप्त ----
