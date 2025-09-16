scorecardresearch
 

Feedback

'पाकिस्तान में श्रद्धालुओं को खतरा...', , ननकाना साहिब यात्रा रोकने पर BJP की सफाई

ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है. यह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्मस्थान है, जहां उनका जन्म 1469 में हुआ था. यह शहर लाहौर से लगभग 75 किलोमीटर पश्चिम में और भारत-पाकिस्तान सीमा से करीब 60 किलोमीटर दूर है.

Advertisement
X
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से श्रद्धालुओं को पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारे की यात्रा की अनुमति नहीं दी. (File Photo: Reuters)
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से श्रद्धालुओं को पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारे की यात्रा की अनुमति नहीं दी. (File Photo: Reuters)

केंद्र सरकार द्वारा गुरु नानक जयंती के अवसर पर पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के जत्थे को मंजूरी न दिए जाने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि खुफिया एजेंसियों को मजबूत इनपुट प्राप्त हुए हैं कि पाकिस्तान में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में पाकिस्तान में धार्मिक यात्रा सुरक्षित नहीं है, और सरकार किसी भी तरह की शरारत या अप्रिय घटना को रोकने के लिए सावधानी बरत रही है.

आरपी सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर श्रद्धालुओं को जानबूझकर रोकने का आरोप लगाया था. भगवंत मान ने कहा था कि जब पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट मैच खेल सकता है, तो सिख श्रद्धालुओं को ननकाना साहिब जाने से क्यों रोका जा रहा? बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री मान श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, तो उन्हें केंद्र सरकार को लिखित रूप में यह आश्वासन देना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तान में कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? 

यह भी पढ़ें: ननकाना साहिब जा रहे हिंदू तीर्थयात्री की लूटपाट के दौरान गोली मारकर हत्या, पुलिस ने दर्ज किया केस

सम्बंधित ख़बरें

Shahid Afridi attack on PM Modi (Photo: ITG)
'एक इजरायल काफी नहीं है, यहां भी...', आफरीदी का मोदी सरकार पर निशाना, राहुल की कर दी तारीफ 
Andy Pycroft, Salman Agha, Suryakumar Yadav
अब फंस गई पाकिस्तानी टीम! ICC ने खारिज की डिमांड, अब क्या एशिया कप से हटेगी? 
Masood Azhar’s brother critically injured in Indian airstrikes on JeM base in Bahawalpur
'रेजा-रेजा हो गए, ...', जैश कमांडर ने बताया 7 मई को मसूद की फैमिली का क्या हुआ था हश्र 
arab oic meeting
'अगला नंबर किसी भी इस्लामिक राजधानी का...', इजरायल के खिलाफ 60 मुस्लिम देशों में क्या बातें हुईं? 
Suryakumar Yadav in India vs Pakistan Match
अब PAK की नहीं होगी भारत से सुपर-4 में भ‍िड़ंत? UAE ना कर दे उलटफेर... 

आरपी सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत-पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुआ क्रिकेट मैच लाहौर में नहीं, बल्कि दुबई में खेला गया था, जहां यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है. उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान में इस समय पर्यटन या धार्मिक यात्रा के लिए अनुकूल माहौल नहीं है. सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.' आरपी सिंह ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार सिख समुदाय की भावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

Advertisement

भाजपा प्रवक्ता ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी से बचना चाहिए. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अपनी एडवाइजरी में स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. बीजेपी ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाते हुए सरकार के फैसले का समर्थन किया है और जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है. 

यह भी पढ़ें: 'करतारपुर साहिब की तर्ज पर ननकाना साहिब के लिए बने कॉरिडोर', संसद में राघव चड्ढा की मांग

यह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्मस्थान है, जहां उनका जन्म 1469 में हुआ था. यह शहर लाहौर से लगभग 75 किलोमीटर पश्चिम में और भारत-पाकिस्तान सीमा से करीब 60 किलोमीटर दूर है. ननकाना साहिब में गुरुद्वारा ननकाना साहिब (जन्म स्थान गुरुद्वारा) सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जहां हर साल बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु गुरु नानक जयंती और अन्य अवसरों पर दर्शन के लिए आते हैं. यह स्थान सिख इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement