पंजाब: बंबीहा गिरोह के दो गैंगस्टर गिरफ्तार, छह पिस्टल और 19 कारतूस बरामद

पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर बंबीहा गिरोह के दो सदस्यों को अवैध हथियार सप्लाई करने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से कुल छह पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपी विदेश में बैठे गिरोह के हैंडलर्स के निर्देश पर पंजाब में बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे.

पुलिस ने दोनों बंधकों को मुक्त कराया और एक आरोपी पकड़ा गया (फोटो-ITG)
पुलिस ने दोनों बंधकों को मुक्त कराया और एक आरोपी पकड़ा गया (फोटो-ITG)

पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर जग्गू बंबीहा गिरोह के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शूटरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप सिंह और सेखर के रूप में हुई है. पुलिस ने उनके कब्जे से कुल छह पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

भारी मात्रा में हथियार बरामद

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने रविवार को बताया कि यह कार्रवाई एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) और बरनाला पुलिस की संयुक्त टीम ने की. बरामद हथियारों में एक PX5 पिस्टल, चार पिस्टल प्वाइंट 32 बोर की और एक पिस्टल प्वाइंट 30 बोर की शामिल है.

शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी विदेश में बैठे बंबीहा गिरोह के हैंडलर्स के संपर्क में थे. उन्हें निर्देश दिया गया था कि ये हथियार पंजाब में गिरोह के सक्रिय सदस्यों तक पहुंचाए जाएं ताकि राज्य में किसी बड़ी 'सेंसशनल क्राइम' को अंजाम दिया जा सके.

आरोपियों का विदेशी कनेक्शन आया सामने

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि दोनों आरोपी लंबे समय से गिरोह के लिए सक्रिय थे और हथियारों की सप्लाई चेन का हिस्सा बने हुए थे. पुलिस अब इस नेटवर्क के 'बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक' यानी हथियारों की आपूर्ति करने वाले और लेने वाले लोगों की पहचान करने में जुटी है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह गिरोह पाकिस्तान और कनाडा में बैठे अपराधियों से जुड़ा हुआ है जो पंजाब में अपने नेटवर्क के ज़रिए सुपारी किलिंग और डर फैलाने के लिए हथियार सप्लाई करवाते हैं.

डीजीपी ने कहा, 'हम किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे, पंजाब पुलिस का मिशन है कि हर गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म किया जाए और युवाओं को अपराध की राह से दूर रखा जाए.'

इस कार्रवाई के बाद पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि बंबीहा गिरोह की एक बड़ी हथियार सप्लाई चेन को तोड़ने में सफलता मिली है. पुलिस अब तकनीकी इनपुट और इंटरनेशनल नेटवर्क की मदद से गिरोह के बाकी सदस्यों पर शिकंजा कस रही है.

 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

