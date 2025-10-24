scorecardresearch
 

अमृतसर: 24 घंटे में तीन ड्रोन नष्ट, एक पैकेट हेरोइन जब्त... बॉर्डर पर BSF का कड़ा पहरा

अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तान से आए तीन ड्रोन को नष्ट कर ड्रग्स तस्करी की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया. इस ऑपरेशन में 540 ग्राम हेरोइन का एक पैकेट भी बरामद हुआ. बीएसएफ की सतर्कता और तकनीकी कौशल से पंजाब की सीमा सुरक्षा मजबूत हुई है, जिससे अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण पाया जा रहा है.

BSF ने पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के 3 ड्रोन नष्ट कर दिए और एक पैकेट हेरोइन बरामद किया है. (Photo: ITG)
अमृतसर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने ड्रग्स तस्करी की एक साजिश को नाकाम कर दिया. पंजाब की अमृतसर सीमा पर बीएसएफ की टीम ने पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान से आए तीन ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट किया और हेरोइन का एक पैकेट भी बरामद किया.

तीन ड्रोन और एक पैकेट हेरोइन बरामद

सूत्रों के अनुसार, बीएसएफ की टीम ने तकनीकी उपकरणों और त्वरित कार्रवाई से कल दो ड्रोन बरामद किए. इनमें से एक DJI Mavic 300 RTK गांव चकल्लबक्श के पास और दूसरा DJI Mavic 3 Classic गांव रोरणवाला के पास मिला.

आज सुबह भी तकनीकी निगरानी के दौरान एक और DJI Mavic 3 Classic ड्रोन बरामद किया गया. इसके साथ ही हेरोइन का एक पैकेट भी मिला, जिसका कुल वजन 540 ग्राम था. यह बरामदगी गांव काहांगढ़ के पास हुई.

बीएसएफ की सतर्कता से सफल हुआ ऑपरेशन
 
बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के पब्लिक रिलेशन अधिकारी ने बताया कि यह लगातार सफल ऑपरेशन जवानों की क्षमता और मेहनत का प्रमाण है. इन अभियानों से पंजाब की सीमा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिल रही है. ड्रोन और मादक पदार्थों की बरामदगी से अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है और यह बीएसएफ की सीमा सुरक्षा में सतर्कता को दिखाती है.

