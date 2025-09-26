scorecardresearch
 

केंद्र के राहत पैकेज को AAP विधायकों ने बताया 'जुमला', पंजाब विधानसभा में किया प्रदर्शन

पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने केंद्र सरकार के 1600 करोड़ रुपये के बाढ़ राहत पैकेज को अपर्याप्त बताते हुए इसकी आलोचना की. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने हजारों करोड़ के नुकसान, टूटी सड़कों, क्षतिग्रस्त जमीनों और लोगों के बर्बाद घरों का पूरा विवरण दिया. फिर भी, केवल 1600 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की गई.

केंद्र के 1,600 करोड़ रुपये के पंजाब राहत पैकेज को जुमला बताकर AAP विधायकों ने विधानसभा में किया विरोध प्रदर्शन.
केंद्र के 1,600 करोड़ रुपये के पंजाब राहत पैकेज को जुमला बताकर AAP विधायकों ने विधानसभा में किया विरोध प्रदर्शन. (Photo: X/@AAP)

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों ने शुक्रवार को पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंजाब के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपये की राहत राशि को जुमला करार दिया. प्लेकार्ड्स लेकर विधायकों ने नारेबाजी की और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ हमेशा भेदभाव करती है और राहत कोष रोक रही है.

यह प्रदर्शन प्रधानमंत्री मोदी के इस महीने की शुरुआत में पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे की पृष्ठभूमि में हुआ. पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने राहत पैकेज को अपर्याप्त बताते हुए इसकी आलोचना की. उन्होंने कहा, 'मुख्य सचिव ने हजारों करोड़ के नुकसान, टूटी सड़कों, क्षतिग्रस्त जमीनों और लोगों के बर्बाद घरों का पूरा विवरण दिया. फिर भी, केवल 1600 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की गई. मैंने कहा कि यह बहुत कम है, हमें करीब 60,000 करोड़ रुपये चाहिए. इतनी छोटी राशि देना पंजाब का अपमान है.'

केंद्र ने एक भी पैसा जारी नहीं किया: AAP

मुंडियन ने कहा कि केंद्र ने 1600 करोड़ रुपये का वादा किया, लेकिन अभी तक एक भी पैसा जारी नहीं हुआ. आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन के दौरान कहा, 'जब हमने 20,000 करोड़ रुपये मांगे, तो केंद्र ने सिर्फ 1600 करोड़ रुपये देने का वादा किया. उसमें से भी एक पैसा नहीं मिला. मोदी का यह वादा भी जुमला साबित हुआ.'

राज्य के सबसे अधिक प्रभावित जिलों में से एक गुरदासपुर में हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सहित अन्य लोग शामिल हुए थे. पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी दी और बताया था कि 1.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें नष्ट हुई हैं.

इस बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) ने शुक्रवार को लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया. वांगचुक पर केंद्र शासित प्रदेश के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने वाले प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप है. AAP ने वांगचुक की गिरफ्तारी को लोकतंत्र और लोगों के अधिकारों पर हमला बताया. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है.

उन्होंने एक्स पर हिंदी में लिखा, 'रावण का अंत हुआ. कंस का अंत हुआ. हिटलर और मुसोलिनी का अंत हुआ. आज लोग उन सभी से नफरत करते हैं. आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है. तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है.' केजरीवाल ने केंद्र की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि वांगचुक जैसे गांधीवादी कार्यकर्ता को देशद्रोही ठहराना सरकार की तानाशाही को दर्शाता है. आम आदमी पार्टी ने लद्दाख की जनता के साथ एकजुटता जताई और उनकी मांगों का समर्थन किया. 

